Трое красноярцев отправились в Якутию тушить лесные пожары

Фото: Авиалесоохрана

В Якутии продолжают бушевать страшные лесные пожары. Стихия настолько сильная и страшная, что справится с огнем уже не могут несколько месяцев. Тысячи специалистов и простых горожан упорно пытаются избавить Якутию от огня. К ним присоединяются волонтеры со всей России, вот и из Красноярского края отправились трое парней из села Березовка.

Два студента и один сварщик - Виктор Зорин, Артем Сучков и Иван Лазунин - никогда не боролись с огнем, это будет их первый опыт. Мужчины четверо суток добирались на поезде, чтобы внести свой небольшой вклад в тушение лесных пожаров. Чтобы они смогли добраться до Якутии, неравнодушные березовцы совместно с местными предпринимателями собрали деньги и оплатили парням поездку.

- Наши цели, на самом деле простые – помочь в тушении пожара. Многие говорят, что здесь нужна только техника. Но на самом деле без рук никакая техника не пройдет и не проедет. Это наш общий дом. Если там мои дети видят этот дым, то здесь в Якутии дети это чувствуют, - рассказал штабу Виктор Зорин, доброволец из Красноярского края.

По данным правительства Якутии, в регионе действуют 119 лесных пожаров. Сейчас стихия не угрожает ни одному населённому пункту республики. Большое внимание уделяется Усть-Майскому району, где проводится тушение 4 пожаров. По поручению Главы Якутии для координации работ сегодня в данный район будет направлен заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Яков Заровняев.

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