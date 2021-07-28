«Мы просто хотим дышать, просто хотим жить»: как жители Якутии переживают лесные пожары

Фото: Авиалесоохрана

На 28 июля 2021 года в Якутии горит 1 360 609 гектаров леса, сообщают в региональном оперштабе. За сутки ликвидировано 12 пожаров, а локализовано 11. Наиболее тяжелая ситуация в 7 районах (улусах):

- Наиболее сложной ситуация остается в Горном районе (8 пожаров), Кобяйском районе (7 пожаров), Верхневилюйском районе (5 пожаров), Мирнинском и Сунтарском районах (по 4 пожара). Высокий пятый класс пожароопасности зафиксирован в Усть-Алданском и Жиганском районах, - рассказывает председатель госкомитета по обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Лепчиков.

Сейчас пожарные тушат огонь на площади 518 827 гектаров в 13 районах. К тушению привлечено 1 811 человек. Ситуация настолько тяжелая, что пелена от дыма накрыла Иркутск.

Лепчиков также добавил, что огонь подобрался близко к селам Ерт и Кюерелях в Горном районе, селу Ситте Кобяйского района, села Кырыкай Верхневелюйского района.

Село Кырыкай

Местные жители, как могут переживают приближение стихии.

Жительница Якутска Инна рассказывает, что ситуация в Якутске патовая:

- Вновь невыносимая экологическая ситуация у нас в столице республики. Дышать абсолютно нечем. Сидим дома с закрытыми окнами, работают все вентиляторы и кондюшники ( у нас не гоняет дым с улицы, фильтрует). В горле першит, нос не дышит так как слизистая пересохла.

- Катастрофа в масштабах страны, - добавляет местный житель, - такого никогда не видел за всю жизнь.

- Да, все плохо. Не знаю тушат там что-то или нет, но дыма так много, что просто страшно за свою жизнь. Не знаешь, то ли задохнешься насмерть, то ли сгоришь. Мы просто не знаем, нужны мы кому-то или нас бросили на произвол судьбы. Мы просто хотим дышать, просто хотим жить, уже нет веры ни во что и ни в кого, - говорит жительница Мирного Арина.

Фото: sargy_xaritonova

Местные власти же направляют все силы на тушение лесных пожаров. И не только людские. К самым опасным очагам возгорания направлена авиация:

- На утреннем заседании КЧС Дмитрий Николаевич поручил перебросить дополнительные силы на пожар в село Ситте Кобяйского района, направить туда из Якутска вертолет Ми-8 и распорядился применить авиацию в Верхневилюйском, Нюрбинском районах, - сообщают в пресс-службе правительства Якутии.

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