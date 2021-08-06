Дым от якутских пожаров окутал Красноярский край

Фото: Авиалесоохрана

Все лето лесные пожары не дают покоя Якутии. При этом дым от сгоревшей тайги замечают и в других регионах. На этот раз он дошел до Красноярского края.

В МЧС рассказали, что всего зафиксировано 20 звонков с жалобами на задымление. Дым от якутских пожаров зафиксировали сразу в 8 районах. Изначально он проник в Норильск и в Эвенкии, а затем и в Богучанский, Мотыгинский, Кежемский, Северо-Енисейский, Туруханский и Таймырский Долгано-Ненецкий районы.

При этом в самом Красноярском крае лесных пожаров не так много. Зарегистрировано 7 – все на территории Эвенкии. Угрозы населенным пунктам также не возникало.

- По данным красноярского управления Роспотребнадзора, г. Норильске и п. Тура в воздухе выявлены превышения нормативов по содержанию вредных веществ, включая углекислый газ и взвешенные частицы, - добавили в ведомстве.

В Якутии же ситуация остается тяжелой. По данным МЧС, на 6 августа действуют 167 природных пожаров:

- Сегодня аэромобильные группировки ведомства продолжат работу на территории Горного, Верхневилюйского, Усть-Алданского и Мирнинского районов. Борьбу с природными пожарами в Якутии приходится вести в самых сложных условиях: труднодоступность местности для тяжелой техники, безводные районы и условия интенсивной задымленности. С целью недопущения потенциальной угрозы н.п. Ударник Томпонского района направлена группировка пожарных и спасателей, а также вертолет Ми-8 с водосливным устройством. В зависимости от погодных условий в плане на применение авиация ведомства близ н.п. Сюльдюкар, Малыкай, Ситте и Кырыкый, - сообщил начальник ГУ МЧС по Якутии Павел Гарин.

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