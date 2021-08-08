«Все сгорело»: в пострадавшем от пожаров якутском селе Бясь-Кюель коровы пришли на дойку, но не нашли дома своих хозяев

Скриншот из видео

Страшные лесные пожары в Якутии добрались до населенных пунктов. 7 августа огонь прошелся по селу Бясь-Кюель в Горном районе. Как итог – более 30 домов сожжено дотла. Люди потеряли крышу над головой, документы, хозяйство – все нажитое непосильным трудом.

Сельчанам обещал помочь лично Глава Якутии Айсен Николаев. Каждому пострадавшему полагается по 30 тысяч рублей, уничтоженные огнем дома будут восстановлены, а для детей формируются списки на отправку во всероссийские лагеря.

Но пострадали от пожара не только люди. В безжалостном огне погибли сотни домашних животных, которые не смогли сбежать. Оставшиеся в живых, в растерянности ищут своих хозяев. Людей эвакуировали, а питомцы и домашний скот остались одни посреди тлеющих пустырей. Кто поможет им?

Очевидцы трагедии сняли на видео несколько мычащих, словно плачущих о помощи коров, блуждающих по сгоревшей части села в поисках своих хозяев:

- Бедные, пришли на дойку. Не могут найти дома своих хозяев. Все сгорело, - говорит местный житель.

Растерянные и напуганные коровы сбились в стадо, чтобы было больше шансов на выживание. Но спасут ли животных – неясно, их бы и покормить, и подоить, и напоить. Вокруг же только обожженная земля, где и человеку-то сейчас места нет. А доживут ли коровы до возвращения хозяев – большой вопрос.

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