«Ситуация показывает, что природа меняется»: дым от лесных пожаров в Якутии дошел до Аляски. Фото: Авиалесоохрана

Едкий дым от лесных пожаров дошел до США. Об этом сообщает CNN.

Сейчас в Якутии стоит 30-градусная жара, к которой добавляется сильный ветер, поэтому дым разносится на дальние расстояния. Не так давно он был замечен на Сахалине, а теперь и на Аляске.

По информации издания, на текущей неделе задымление было настолько сильным, что даже пилоты самолетов не могли выполнять свою работу.

Фото: МЧС по Республике Саха (Якутия)

Летчик Святослав Колесов рассказал журналистам CNN, что лесные пожары в Якутии – не новое явление, но в 2021 году они вышли на новый уровень:

- Пожары затронули даже север Якутии, там, где раньше их никогда не было, - говорит пилот.

Его слова подтверждает и доцент кафедры экологической географии Лондонской школы экономики Томас Смит:

- Пожароопасный сезон становится длиннее. Леса горят сильнее, чем когда либо. На севере Сибири слишком холодно и влажно даже летом, поэтому обычно пожары там редкость. Но текущая ситуация показывает, что природа меняется, - добавил ученый.

В общей сложности, по данным Авиалесоохраны, площадь, пройденная огнем составляет более 811 тысяч гектаров. На всей территории Республики объявлен режим ЧС.

Не так давно задымление в Якутске и близлежащих районах было настолько сильным, что затмевало небо. А МЧС советует жителям республики свести выходы на улицу к минимуму из-за загрязнения воздуха:

- В целях уменьшения неблагоприятного влияния на здоровье продуктов горения при задымлении, МЧС России рекомендует гражданам свести к минимуму нахождение на открытом воздухе или использовать защитные маски. Необходимо ограничить физические нагрузки и пить больше воды. Для предотвращения проникновения дыма в помещения плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами закрыть влажной тканью, при отсутствии герметичности окон и дверей сделать завесы из влажной ткани. Лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно - сосудистой системы, необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты, при обострении заболеваний - немедленно обращаться к врачу.

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