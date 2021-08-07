Якутия полыхает: началась эвакуация людей Фото: соцсети

В Якутии продолжает разрастаться площадь лесных пожаров. С тушением огня не могут справиться сотни сотрудников МЧС, а он тем временем угрожает населенным пунктам.

Загорелось село Бясь-Кюель, где проживает около 700 человек. Всех их экстренно эвакуировали. Сейчас в зоне бедствия работают 200 спасателей и 15 единиц техники. Туда также выдвинулся глава республики Айсен Николаев.

Самолеты в Якутске вынуждены взлетать и садиться практически вслепую, так как плотный дым затянул небо над городом. В селе Ээйик видимость вовсе нулевая. Дневные фото можно легко перепутать с ночными.

В селе Ээйик видимость вовсе нулевая. Дневные фото можно легко перепутать с ночными. Фото: телеграмм-канал "КРИМЯКУТИЯ"

- По оперативным данным в Якутии действуют 167 природных пожаров, за сутки ликвидировано 19 на общей площади свыше 185 тысяч гектар. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского и Сунтарского районов, где зарегистрирован 131 очаг пожаров, - сообщили в региональном МЧС.

Добралась дымовая завеса и до Красноярского края. В воздухе столицы региона стоит едкий запах гари. Горожане поспешили закрыть окна и стараются не выходить на улицы, а в аэропорту задерживается вылет рейсов — командиры нескольких воздушных судов из-за плохой видимости были вынуждены отложить посадку.

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