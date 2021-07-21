Бежать некуда: дым от якутских пожаров отравляет местных жителей и распространяется на другие регионы

Фото: Авиалесоохрана

То, что творится сейчас в Якутии нельзя назвать никак иначе, чем самая настоящая катастрофа. В данный момент на территории республики действуют сразу 208 природных пожаров. Дым от сгоревшего леса накрыл весь регион и уже подбирается к соседним. По последним данным от МЧС площадь огонь активен на площади около 2 500 гектар, а с самого начала пожар прошел более полутора миллионов га.

Фото: Авиалесоохрана

Для понимания: площадь одного футбольного поля, самого большого, приблизительно равна 1 гектару. А природные пожары прошли по территории, размером больше, чем 1 500 000 футбольных полей (!!!). Такую площадь представить не то, что страшно, просто невозможно.

Огонь тушат уже не только силами специалистов, но и привлекают добровольцев. Если раньше это были местные жители, то сейчас в Якутию направляются сотни людей с близлежащих городов. Все происходит в ручную, из инструментов лопата и специальный резервуар за спиной с брандспойтом.

Фото: Авиалесоохрана

А кто не может ехать, но очень хочет помочь – участвуют в сборах средств на закупку респираторов, защитных очков, продуктов и других, важных на тушении пожара вещей. К простым людям присоединяются целые организации – все помогают, чем могут, ведь беда то общая. Даже медики, для которых средства защиты во время пандемии коронавируса очень важны, передают респираторы и защитные очки в пожаро-спасательную часть.

Постоянное горение даёт свои плоды – дым плотно укутал Якутию. Оранжевое небо, плохая видимость, в общем, полный апокалипсис. Но это, как говорится, еще цветочки. Ягодки куда страшнее.

Дым в Якутии Фото: соцсети

В июле к медикам стали обращаться жители региона с жалобами на ухудшение здоровья из-за сильного задымления. Ведь люди там дышат продуктами горения круглосуточно. Минздрав опубликовал статистику – с 6 июля за помощью обратилось 129 человек, среди них 15 детей. Массовые поступления пациентов начались совсем недавно, буквально за минувшую неделю к врачам пришли 78 человек. Кого-то госпитализируют, кому-то помогают амбулаторно. Специалисты считают, что это только начало. Если вся ситуация не изменится, то число пострадавших из-за дыма будет расти с огромной скоростью.

- Дышать просто нечем, особенно если безветренно, дым едкий, постоянно болит голова, тошнота. Окна мы просто не открываем, из квартиры выходим только по особой надобности. Когда ветер подует, то легче особо не становится, но хоть видно, что творится вокруг, - рассказала «Комсомолке» жительница Мирного Елена. – Люди ходят в респираторах, с мокрыми тряпками на лице, в защитных очках. Без этого выходить нельзя. Нам просто страшно и бежать некуда.

Известно, что дым лесных пожаров Якутии вышел далеко за пределы региона и уже достиг Магадана, Сахалина и Хабаровского края, где жители начали жаловаться на запах гари и пока еще легкую дымку, которая опускается на города.

Хабаровский край в дыму Фото: Виктор Решетников

- Становится страшно! Что там происходит в Якутии, что даже уже мы этим дышим? Еще буквально пару дней назад небо было голубое-голубое, а сейчас уже все в легком дыму. Это же явно будет усиливаться, еще пару дней в таком темпе и нам дышать здесь тоже будет нечем!, - пишут в соцсетях жители Дальнего Востока.

Едкий смог от природных пожаров в Хабаровский край принесли смещающиеся воздушные массы и западный ветер. От дыма страдают ближайшие к горящей Якутии районы - Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Николаевский, Советско-Гаванский и Ульчский. Смог в населенных пунктах стоит уже несколько дней, превышения ПДК загрязняющих веществ не зарегистрировано.

Сейчас смог постепенно рассеивается, в некоторых ранее задымленных районах осталась дымка и легкий запах гари. Согласно прогнозам, полностью уйти дым должен к концу этой недели со сменой направления ветра.

Чем закончится серьезная катастрофа в Якутии, пока не ясно. Специалисты применяют самые различные методы, вплоть до контролируемого отжига, когда пожарные на специально подготовленных участках сами разводят огонь и с помощью воздуходувок направляют его в нужную сторону. Но пока даже это не спасает, Республика Саха продолжает гореть.

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