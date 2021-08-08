Погорельцам из якутского поселка, пострадавшего от пожаров, выплатят по 30 тысяч рублей

Фото: МЧС по Республике Саха (Якутия)

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился оказать материальную помощь жителям пострадавшего от лесных пожаров села Бясь-Куёль. Каждый погорелец получит по 30 тысяч рублей:

- Жители ждут помощи, она должна быть эффективной и оказана им незамедлительно, - подчеркнул Николаев.

Кроме того, Николаев поручил премьеру Якутии Андрею Тарасенко направить детей из Бясь-Куёля во всероссийские детские лагеря. Подготовлены 124 места в лагере «Сосновый бор» в Якутии. Формировать списки детей начнут во вторник.

Напомним, что лесной пожар добрался до села Бясь-Куёль Горного района 7 августа. По данным МЧС сгорели 33 дома. С понедельника погорельцам начнут восстанавливать дома, также было поручено в кратчайшие сроки восстановить документы тем, кто потерял их в огне.

Сейчас жители села эвакуированы в районный центр Бердигестях:

- Из села Бясь-Кюёль в село Бердигестях эвакуировано 400 человек, из них 221 ребёнок. Эвакуированы беременные женщины, малолетние дети, маломобильные группы населения. Большинство эвакуированных жителей выбрали проживание у родственников, - передает пресс-служба правительства Якутии.

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Загорелось село Бясь-Кюель, где проживает около 700 человек. Всех их экстренно эвакуировали. Сейчас в зоне бедствия работают 200 спасателей и 15 единиц техники. Туда также выдвинулся глава республики Айсен Николаев. (подробнее)