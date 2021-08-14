Трутнев и Зиничев работают в районе Якутии, где зафиксирован самый высокий класс пожароопасности

Фото: правительство Якутии

В Якутию прилетели полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава МЧС России Евгений Зиничев. Вместе с руководителем Республики Айсеном Николаевым они отправились в на пожары в Тастахском наслеге Намского района, где зафиксирован высокий класс пожароопасности.

Фото: "Авиалесоохрана"

Как сообщают в пресс-службе правительства Якутии, основна тема командировки высокопоставленных лиц - лесопожарная ситуация в республике.

Глава МЧС России уже провел оперативное совещание по прохождению в Якутии пожароопасного сезона и принимаемых мерах по защите населенных пунктов, подверженных угрозе пожаров.

Евгению Зиничеву доложили оперативную сводку и спланировали работу авиации. Известно, что 14 августа начнут работать вертолеты МИ-8 в Верхневилюйском, Чурапчинском районах, Ми-26 Хабаровского авиаотряда – в Намском районе. Самолеты Бе-200 будут задействованы в тушении пожаров в Верхневилюйском районе. Также в Якутск дополнительно прибудет вертолет Ми-8 из Амурской области.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро 14 августа в Якутии действуют 172 лесных пожара на пройденной огнем площади 4 млн 58 тыс гектар. Проводится работа по тушению 60 пожаров на пройденной огнем площади 1 млн 307 000 га. За сутки локализовано 12 пожаров на площади 91 000 гектар и ликвидировано 17 пожаров на площади 57 839 гектар. Высокий 5-й класс пожароопасности зафиксирован в Горном, Намском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Таттинском, Томпонский районах. Лесопожарные формирования и привлеченные силы и средства работают на локализации лесного пожара, который перешел границу городского округа «город Якутск». Работа идет по кромкам – по южной и северной.

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