«Спасаетесь сами – хотя бы отвяжите животных»: в Якутии люди бросают все, убегая от страшных пожаров

«Спасаетесь сами – хотя бы отвяжите животных»: в Якутии люди бросают все, спасаясь от страшных пожаров . Фото: «Зоополис», Якутск

От гари задыхается Сибирь, едкий дым достиг Китая, Монголии и – впервые в истории – даже Северного полюса. А каково людям в эпицентре адского пекла? Сотни спасателей, военные – силы стянуты со всей страны, но борьба неравная. Помочь может только погода, но, как назло по прогнозам, впереди будет только жарче и суше, - на неделе температура поднимется до + 30. Сражаются всем миром. Не важно, кто ты по профессии – и профессионалы, и простые люди тушат огонь.

Корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск» удалось дозвониться до человека, который был там буквально вчера. Это зоозащитник и волонтер Злата Сычева из Якутска. Вместе с добровольцами из фондов «Белый Бим» и «Помоги выжить», а также парка «Зоополис» она побывала в наиболее пострадавшем селе Бясь-Кюель: здесь дотла сгорели 33 жилых дома, сотня людей оказалась без крыши над головой, погибли десятки животных. Чтобы спасти остальных, на место выдвинулись волонтеры. «А там – мертвая тайга, все выжжено, на километры ни одного зеленого деревца», - говорят они.

Фото: «Зоополис», Якутск.

Под ногами дымится земля

- Это ужас, у меня ком в горле стоит, - рассказывает Злата. - Даже не знаю, как об этом говорить. Что мы увидели? Пепелище, а по нему бродят туда-сюда коровы. А под ними еще горит земля, все дымится. Коровы ходят, их уже доить пора, а доить некому.

Хозяев нет, погорельцев всех эвакуировали. Домов нет. Бедные животные просто идут и орут. Видели бы вы, как телята на водичку вчера бросались, как пить хотели…

Кошки, кролики, куры, все погибли. А как их спасать? Люди едва успели унести ноги, все бросили. Собак хозяева просто не успели отвязать, бежали от огня.

Рядом те, кому повезло больше. Пять-шесть собак. Они, слава Богу, в порядке. У одной только подпалился пушок. Их мы забирать не стали, местные сказали, что будут присматривать. Хозяева все равно вернутся, им пообещали, что построят новые дома.

Животные кричат, как дети

Фото: «Зоополис», Якутск

А кошек мы забрали. Четыре очень сильно пострадали, у всех сильно обожжены лапки. Отправили в ветклиники, поместили в стационар, будут лечить. Один из котов даже забрался в болото и сидел там, чтобы хоть как-то унять боль.

Одну, внешне здоровенькую, я забрала на передержку, пока хозяева за ней не приедут. Кошечка была черная от копоти, грязная. Вся в пепле, напуганная до смерти. Мы посадили ее в переноску и часов 7-8 везли до города, машина еще сломалось, пришлось чинить. И все это время она кричала. Сейчас потихоньку приходит в себя, даем успокоительные по чуть-чуть. Она была безумно голодной, ест очень много, пьет тоже, как ребенок, просится на ручки.

Умоляем: если покидаете дома, отвязывайте собак, выносите на улицу кошек, выпускайте кроликов, кур! Так у них останется хоть какой-то шанс на спасение.

Фото: «Зоополис», Якутск

Да… погорельцев вывезли, остались только соседи. Но даже на них смотреть жутко. Представляете, что пережили люди, как им было страшно, что сейчас их дома тоже полыхнут? Соседи совершенно потеряны, с ними работает психолог.

Деревня в кольце огня

… Такое у нас в Якутии первый раз на моей памяти. Пожары были каждый год, каждое лето. Горит всегда до осени, тушится. Но ТАКОЙ масштаб? Вы посмотрите на съемку с космоса, как выглядит сейчас наша республика? Она горит вся, дышать вообще нечем. Я сама после ковида, не вернулись ни запахи, ни вкусы. И после вчерашней поездки до сих пор еле дышу, задыхаюсь. А как люди на месте, вообще не представляю! Едут, закрывают лица, но бесполезно.

Кстати, нам пришлось добираться в объезд, прямую дорогу перекрыли пожарные. Через лес, соседнюю деревню, не припомню, как называется. И вот эта деревня тоже уже в кольце огня. Возможно, сегодня или завтра уже сгорит. Еще пламя приблизилось к поселку Сангар, а там нефтебаза, цистерны стоят.

Фото: «Зоополис», Якутск

Горит всемирное наследие ЮНЕСКО

Картина происходящего – через посты в соцсетях:

- Вечером у нас пропало солнце, стало темно, как ночью. Говорят, близко верховой пожар. Мужчины работают там с утра. А здесь еще сильный ветер, все в дыму. Но рядом с нами огня пока не видно. Всем сказали заранее набрать воды. Эвакуацию еще не объявляли (село Балагаччы).

- Реально обстановка на тушении огня, как на войне. Добровольцы работают практически без отдыха. Падают, чтобы немного передохнуть, и снова в бой. Один вместо подушки подложил под голову топор.

- Прожила в Якутске тридцать лет, никогда за эти годы Ленские столбы не горели, сейчас как будто поджигают специально. А это всемирное наследие ЮНЕСКО!

- 8 августа в Сунтарском улусе на трассе Устье – Кемпендяй наткнулись на лося, в дыму плутающего по дороге. Куда ему деваться? Везде огонь. Дом сгорел. Животные в панике и дезориентированы (местный житель).

- Люди из поселка Сангар пережили страшную ночь. Огонь подступает с двух сторон, сделали встречный отжиг. Но мощный ветер все равно несет пламя к нефтебазе. Всю ночь проливали крыши стен и домов. Очень сильный дым, трудно дышать (передают из Сангара).

Сейчас в Якутии работают сотни людей, но сил все равно не хватает. А огонь возникает в труднодоступных местах, причиной всему – сухие грозы. В понедельник, 9 августа, эвакуируют села, которые, возможно, тоже не удастся отстоять: Кальвица, Харыялах, Фрунзе и Кобяконцы...

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