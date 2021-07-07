Может ли в Красноярске молния ударить в жилой дом?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сильная жара в Красноярске закончилась, погода испортилась, и город накрыло грозовыми облаками. Ливень пришел в компании грома и молний. Чем это может грозить краевой столице?

Во время прошлой аномальной грозы, когда большую часть региона затопило, электрические разряды явились причиной нескольких трагедий – в Сухобузимском районе сгорела старинная церковь, произошло несколько пожаров в жилых домах, а в одном из них погиб человек. И все это по причине попадания молнии.

«Комсомольская правда» решила выяснить, может ли произойти что-то подобное в Красноярске, где большая часть домов отнюдь не деревянная и установлены молниеотводы. Ведь, судя по прогнозу погоду, грозы в краевом центре этим летом будут довольно частыми гостями.

Мы созвонились с техническим директором ОАО «Научно-технический прогресс», доцентом СФУ, почетным строителем России Михаилом Сашко. Эксперт рассказал, что, несмотря на обилие молниеотводов, такую возможность ни в коем случае исключать нельзя.

Михаил Сашко Фото: Мария ЛЕНЦ

- Чем выше дом, тем больше шансов, что молния туда ударит. Поэтому на стадии проектирования в обязательном порядке закладываются молниеотводы. В Красноярске практически у каждого здания есть такая защита, особенно у высоток. Чем сильнее угроза удара молнии, тем глубже их закапывают в землю. Но вот незадача, молниеотвод есть, а про уход за ним иногда забывают. Поэтому он может не сработать так, как нужно. Иногда может оказаться так, что у малоэтажных зданий нет защиты от этого природного явления. Вероятность попадания молнии туда мала, но она тоже есть.

В МЧС напомнили, что молния действительно опасна тогда, когда за вспышкой следует раскат грома. В этом случае лучше принять все меры предосторожности:

Во время ударов молнии не рекомендуется подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, стоять рядом с окном.

Если гроза настигла в лесу, то нужно укрыться от нее на низкорослом участке леса. Чем ниже дерево, тем меньше вероятность, что в него попадет разряд.

Занятия спортом во время грозового фронта нужно немедленно прекратить. Металлические предметы (мотоцикл, велосипед и прочее) нужно положить в сторону и отойти от них на 20-30 метров.

Также не стоит выходить из автомобиля во время нашествия стихии. Лучше всего закрыть окна и заглушить машину.

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