Аномальная жара в Красноярске 2021: сколько ещё продлится пекло

Аномальная жара в Красноярске 2021: сколько ещё продолжится пекло Фото: ИВАНОВА Диана

В первые дни новой недели горожан ожидает аномальная жара в Красноярске 2021. Но пекло продлится недолго, уже в середине недели погода значительно поменяется.

Как сообщает недельный прогноз Гидрометцентра РФ, первые два дня недели столбик термометра поднимется до 32-34 градусов тепла. В понедельник погода ясная и без осадков. Во вторник уже будет облачно, но дождя не ожидается.

В среду погода начнёт меняться: польёт дождь, ветер подует с северо-запада, а температура упадёт до +25 градусов.

В четверг и в пятницу в Красноярске будет облачно с прояснениями, но без осадков, установится температура +22 градуса. Это будут самые прохладные дни, но к выходным снова потеплеет. Прогноз погоды обещает красноярцам повышение температуры до 27°С. Ночью же температура опуститься до +12°С. Синоптики предупреждают, что в воскресенье нас будет ждать небольшой кратковременный дождь.

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