Видео ливня в Красноярске 20 июня 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Публикуем видео ливня, который пришел в Красноярск вечером 20 июня. Апокалипсис – не иначе – начался вечером, когда многие горожане гуляли, решали свои дела, просто ехали куда-то. Поэтому когда с неба хлынули потоки воды, многие достали свои смартфоны и начали снимать – когда еще такое удастся увидеть. А потом фото и видеосвидетельсва выкладывали в социальные сети.

Так что если вы сидели дома и из окна глядели на ливень – заходите в интернет и увидите, что творится в городе. Вода всюду, на некоторых улицах – по полметра, автомобили и автобусы встали, пережидая дождь, который лился с неба, как из ведра. Ехать было опасно из-за ограниченной видимости. К тому же на многих перекрестках перестали работать светофоры. И вообще из-за дождя во многих местах города произошло отключение электроэнергии.

Горожане решившие прогуляться по городу, оказались в сложном положении. Зонты не помогали совсем, так что пешеходы искали спасения в магазинах, на остановках. А после – мокрые до нитки – шлепали по лужам по колено в воде, им терять уже нечего.

По информации департамента городского хозяйства откачивающая техника работает не только на известных проблемных участках, но и выезжает по заявкам, поступившим от службы 005 и в социальных сетях. Аварийные службы уже выехали по адресам, где наблюдаются подтопления подвальных помещений и подъездов.

Коммунальные службы будут работать до тех, пока не откачают воду на всех проблемных участках дорожной сети города. Как дождь закончится, будут проводиться работы по ликвидации насосов.

На сегодня ливневой канализацией оснащены около 15% городских дорог. Построить ливневку без глобальной реконструкции самой дороги невозможно. Поэтому проблему можно решить только постепенно. Для этого в Красноярске еще в прошлом году принято решение при строительстве новых дорог и капремонте старых прокладывать ливневки, на проблемных участках делать новые врезки в проходящую рядом ливневку.

Авторы видео: Руслан Максимов, Григорий Накалюжный и Елена Некрасова.

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