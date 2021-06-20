Красноярск затопило после ливня 20 июня 2021 года

Потоп в Красноярске 20 июня Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярск затопило. После пары дней нестерпимой жары в атмосфере образовалось огромное количество влаги. МЧС накануне предупреждало о дожде, но такого апокалипсиса не ожидал никто. Под вечер на город накатила огромная туча и прошлась с одного края на другой – почти три десятка километров. Ливневые потоки выливались стеной, в самый пик видимость составляла не более двух метров. Конец света да и только.

Не все светофоры работают Фото: ИВАНОВА Диана

Улицы в прямом смысле встали колом – водители вынуждены были остановить и пережидать, чтобы избежать гидроудара. Да и ехать вслепую было опасно. Даже мощные автобусы сбавили ход, а пассажиры внутри терпеливо ждали, пока ливень сбавит мощь. На многих перекрестках погасли светофоры. Ливневки не справлялись с водой, она бежала прямо по улицам рекой.

Машины глохнут прямо на дороге Фото: ИВАНОВА Диана

Горожане решившие прогуляться по городу, оказались в сложном положении. Зонты не помогали совсем, так что пешеходы искали спасения в магазинах, на остановках. А после шлепали по лужам по колено в воде.

Сколько времени понадобится, чтобы вода ушла с улиц, неизвестно. Многие шутят, что автобусы сейчас, словно катера, волну собой поднимают.

Мульчу смыло в газонов Фото: ИВАНОВА Диана

Читатели поделились с «Комсомольской правде»-Красноярск своими впечатлениями:

- Я попал под этот ад. По колено в воде пробирался до дома два километра. Меня чуть ветер не снес и чуть молния не убила.

- Застряла в торговом центре без зонта. Ищу дождевик, похоже – не найду.

- Пытался открыть зонт – он что рогатка против танка.

Городской транспорт оказался спасением для некоторых пешеходов Фото: ИВАНОВА Диана

- Уже час без электричества сижу, дозвониться никуда не могу, все телефоны заняты

Видимо куда-то ударило молнией.

- Мне пришел прогноз МЧС, но я не думал, что будет та-а-акой водопад.

- В городе куча улиц обесточены... А я у себя обнаружила, что и воды нет. Оказывается, у нас в доме когда отключается электроэнергия, водоснобжение тоже исчезает. Третий час без электричества и воды. Хорошо, что я не на 25 этаже живу.

Зонты не спасали, воды в некоторых местах было по колено Фото: ИВАНОВА Диана

- Прикиньте, вода залила магазинчик в подвале, продавцы в ужасе, не знают, что делать.

По данным администрации города откачивающая техника начала работать на самых сложных участках, где нет ливневой канализации. На улицы выведена вся имеющаяся техника для откачки воды. Одни из самых проблемных участков – проспект Мира, улицы 78 Добровольческой бригады, Партизана Железняка. На Партизана. Железняка раздвинули бетонные блоки, чтобы дать воде уйти, поэтому в ближайшее время ситуация там нормализуется.

Прохожие спаслись на крылечках магазинов, добежать до которых сухими было невозможно Фото: ИВАНОВА Диана

Техника работает на Брянской и 2ой Брянской, там ликвидируют последствия схода грунта на проезжую часть. Также техника работает не только на известных проблемных участках, но и выезжает по заявкам, поступившим от службы 005 и в социальных сетях. Аварийные службы уже выехали по адресам, где наблюдаются подтопления подвальных помещений и подъездов. Коммунальные службы будут работать до тех, пока не откачают воду на всех проблемных участках дорожной сети города. Как дождь закончится, будут проводиться работы по ликвидации насосов.