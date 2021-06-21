Красноярский дачник погиб в пожаре, возникшем после удара молнии

Предварительная причина пожара - грозовые разряды Фото: Мария ЛЕНЦ

В садовом товариществе «Русич», Емельяновский район, произошла трагедия во время страшной грозы. 20 июня, когда Красноярский край накрыло сильнейшим ливнем, грозовой разряд попал в один из дачных домиков и возник пожар. Как сообщили в МЧС, в момент удара молнии и возгорания в доме находился дачник. Спастись он не успел.

Пожар тушили около 5 часов – площадь, охваченная огнем, была около 165 квадратных метров. Сообщение о пожаре в дачном сообществе поступило спасателям ближе к 8 вечера. Расчеты немедленно отправились на помощь. Но окончательно ликвидировать огонь специалисты смогли только после полуночи. К тушению привлекалось 14 человек и 5 единиц техники.

Предварительная причина пожара – попадание грозовых разрядов в дачный дом. Точная причина смерти дачника пока не установлена, в этом разберется судмедэкспертиза.

Напомним, что грозовые разряды стали причиной сильного пожара в Сухобузимском районе. Там молния ударила в купол старинной церкви. К счастью, в здании храма никого не было в момент пожара, пострадавших и погибших нет. Но Красноярский край лишился 109-летнего православного деревянного храма.