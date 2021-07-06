На Красноярск надвигаются ливни, грозы и град Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает мэрия Красноярска, в городе ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер:

- Специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города предупреждают красноярцев о возможных неблагоприятных явлениях погоды.

По данным Среднесибирского УГМС, в течение суток 6 и 7 июля в центральных районах края, в том числе и в Красноярске, синоптики ожидают сильные дожди и ливни, град, а местами и крупный град, грозы и шквалистое усиление ветра – до 25 метров в секунду.

Сейчас же в Красноярске самый жаркий день лета. Официально температура в городе на 6 июля составляет +34 градуса, однако, на солнце она достигает +44 градусов.

На Высотной, 4 Фото: ИВАНОВА Диана

Однако уже завтра, 7 июля 2021 года, ожидается похолодание до +18 ночью и до +24-26 градусов в дневное время.

Специалисты же составили для красноярцев памятку и призвали соблюдать правила безопасности:

- водителям советуют быть максимально внимательными на дороге;

- пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через дороги и при нахождении рядом с ними;

- если ливень застал вас на улице, будьте осторожны, не подходите к оборвавшимся электропроводам;

- не спускайтесь в подземные переходы и другие углубленные помещения, укрывайтесь в зданиях, расположенных выше уровня подтопления;

- если ливень застал вас в машине, не пытайтесь проехать через подтопленные участки. В случае стремительного пребывания воды покиньте свое авто, и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание;

- не работайте на высоких зданиях и конструкциях;

- на улице избегайте рекламных щитов, легких построек, крупных деревьев, строящихся зданий, линий электропередач;

- в грозу не рекомендуется находиться на воде и у воды, нельзя прикасаться к металлическим предметам, в помещении необходимо отключить электроприборы.

Единый телефон вызова экстренных служб в Красноярске – «112».

Напомним, что последний сильный ливень был в Красноярске 20 июня 2021 года. Тогда стихия обрушилась на город как раз после нескольких дней аномальной жары.

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