Во время аномальной грозы в Красноярском крае разряд молнии уничтожил старинную церковь

Сгоревшая церковь Фото: Скриншот с видео

Последствия сильнейшей грозы, прошедшей в Красноярском крае 20 июня воистину страшные. В поселке Большой Балчуг Сухобузимского района сгорела старинная Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Очевидцы рассказывают, что удар молнии пришелся прямо в купол храма, после чего возник страшный пожар. В МЧС подтверждают – причиной возгорания стал грозовой разряд.

Тушили деревянный храм практически 7 часов. Сообщение о пожаре поступило в 17:17, ликвидация открытого огня на площади 250 квадратных метров произошла только в 23:19. Пожарные смогли полностью потушить загоревшуюся церковь только после полуночи.

Та самая церковь Фото: Майя ЕРШОВА

Сейчас от деревянной церкви практически ничего не осталось, здание выгорело дотла. На месте старинного храма одно лишь пепелище. А ведь старинная Церковь Покрова Пресвятой Богородицы пережила не один пожар за свою столетнюю историю.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Фото: Майя ЕРШОВА

Здание вчерне было построено в 1906 году, однако внутреннее обустройство затянулось на несколько лет из-за недостатка средств и бюрократических проволочек. Освящение храма состоялось в 1912 году в честь Покрова Божией Матери. Однако в 1930 году храм был закрыт. Его помещение стали использовать в хозяйственных целях. В тот период оно загоралось не меньше десятка раз, но все равно упорно не поддавалось огненной стихии.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Фото: Майя ЕРШОВА

Сгоревшая деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы известна далеко за пределами Красноярского края как «спрятанная жемчужина». Поселок Большой Балчуг находится всего в 72 км от Красноярска, но это одно из самых труднодоступных сел края. Добраться сюда можно только по Енисею, через Железногорск, или через подземный тоннель под Енисеем (при наличии пропуска в закрытый город или в тоннель).

Деревянный храм был полностью восстановлен к 2011 году благодаря помощи Железногорского горно-химического комбината и пожертвованиям его работников. Здесь полностью заменен пол,кровля, иконостас и колокольня. Тот самый купол, куда попала молния, был сделан в городе Трехгорном Челябинской области.

Видео предоставлено Сухобузимской газетой «Сельская жизнь»

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