В Красноярске суд вынес приговор кровавым мажорам Шмелеву и Шилову

Сергей Шмелев и Дмитрий Шилов Фото: соцсети

В Красноярске суд вынес приговор по резонансному делу Сергея Шмелева и Дмитрия Шилова. Заседание прошло в открытом режиме 5 июля. Кровавых мажоров судили за циничное убийство Дмитрия Сисигина.

Дмитрий Шилов и Сергей Шмелев. Фото: Центральный районный суд

Напомним, трагедия случилась в конце сентября 2019 года. После отдыха в ночном клубе Красноярска Шилов и Шмелев заявились к своему знакомому Дмитрию Сисигину, чтобы выяснить отношения. Тот должен был им денег. Избивать Дмитрия начали еще на лестничной клетке, затем затолкали в квартиру, где продолжили. Двоим Дмитрий дать отпор не сумел. О своих «подвигах» преступники сняли издевательское видео, которое разослали друзьям Дмитрия. Парень умер спустя 20 дней комы, оказалось, преступники пробили ему череп. При этом Шилов в частных переписках с друзьями погибшего активно глумился над правосудием: дескать, папа-депутат и мама-экс-судья все равно «отмажут». Это вызвало возмущение красноярцев, которые собрались у здания краевой прокуратуры на народный сход.

Андрей Шилов и Дмитрий Сисигин: еще друзья. Фото: соцсети

Пострадавший Дмитрий Сисигин 22 дня пролежал в коме в больнице и умер от отека мозга, не приходя в сознание. Он был единственным сыном у матери. Все это время, пока врачи боролись за его жизнь, Шилов и Шмелев находились на свободе, разгуливали по увеселительным заведениям.

История их дружбы Шилова и Шмелева - в социальных сетях. Знакомы они много лет. Фото: соцсети

Мажоров судили по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба».

Шмелев

Суд назначил Сергею Шмелеву и Дмитрию Шилову по 14 лет 6 месяцев в колонии строго режима, семье погибшего Дмитрия Сисигина они обязаны выплатить по 5,5 миллионов рублей.

Более подробнее о том, как оглашался обвинительный приговор, можно прочитать здесь.

Шилов в зале суда

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