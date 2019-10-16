Красноярцы вышли на народный сход после смертельного избиения парня

СЕГОДНЯ 05:15 2019-10-16T05:15:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноярцы вышли на народный сход после возмутившей и потрясшей город гибели 31-летнего Дмитрия Сисигина. Накануне вечером у здания краевой прокуратуры собрались порядка 50 человек - друзья парня, общественники и обычные горожане, которые хотят добиться правосудия для убийц. «Комсомольская правда» - Красноярск вела прямую трансляцию с места события.

Напомним, Дмитрия Сисигина избили 15 сентября в собственной квартире. Драка началась в ночном клубе, где Дима отдыхал с двумя приятелями, 24-летним Сергеем Шмелевым и 29-летним Андреем Шиловым. Именно они и подозреваются в тяжком преступлении. В клубе случился конфликт, после которого Сисигин уехал домой, друзья приехали к нему разбираться и избили так, что парень впал в кому. Спустя 22 дня он умер от отека мозга. Но... ни Шилова, ни Шмелева все это время правоохранители не задерживали. Хотя те записали циничное видео с умирающим парнем и разослали друзьям Димы. Близкие убитого уверены: преступников прикрывала мать Шилова. Экс-судья Емельяновского районного суда, а ныне - адвокат, и его отец, депутат поселкового Совета депутатов.

- Мы будем добиваться, чтобы убийцы-«мажоры» понесли заслуженное наказание, - рассказал один из общественников. - Мы хотим, чтобы мать Шилова лишили адвокатской практики, а его отца отправили в отставку. На месте Сисигина мог оказаться любой житель города.

Добавим, что дело о смерти парня (ст. 111 УК РФ, тяжкие телесные повреждения) официально взял под личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Оба преступника задержаны, в среду, 16 октября, суд изберет для них меру пресечения. Следствие добивается, чтобы их взяли

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на особый контроль дело о смертельном избиении в Красноярске

Пострадавший Дмитрий Сисигин 22 дня пролежал в коме и умер от отека мозга, а подозреваемые Андрей Шилов и Сергей Шмелев ходили на свободе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкинвзял на особый контроль расследование уголовного дела о смертельном избиении молодого парня в Красноярске. Это дело уже вызвало широкий общественный резонанс, за которым стоят друзья погибшего. Именно они широко, через социальные сети, обнародовали эту историю, требуя справедливого правосудия к «мажорам» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU