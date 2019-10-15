В Красноярске ночью задержали и допросили подозреваемых в смертельном избиении молодого мужчины

Уголовное дело о причинении смерти 31-летнему жителю Красноярска Дмитрию Сисигину передано на расследование в Главное следственное управление СК России. Такое решение принял глава СК Александр Бастрыкин.

Допрос подозреваемых в причинении смертельных травм знакомому в Красноярске..

Напомним, что месяц назад, 15 сентября, двое приятелей Андрей Шилов и Сергей Шмелев после словесного конфликта по телефону приехали на разборки домой к погибшему. Сначала били его в подъезде, затем продолжили в квартире. Молодому человеку были нанесены серьезные травмы, он которых он впал в кому. А спустя 22 дня скончался в больнице, не приходя в сознание.

Почти месяц подозреваемые свободно разгуливали на свободе. Пока в социальных сетях не появилось видео, сделанное ими в момент преступления в квартире погибшего. Разместившие видео друзья погибшего Дмитрия Сисигина напрямую заявили, что один из подозреваемых является сыном адвоката (в прошлом судьи) и экс-депутата. А потому чувствует свою безнаказанность. При этом оба подозреваемых уже имели проблемы с законом, одного судили за грабеж и мошенничество, другого – за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Двух подозреваемых задержали минувшей ночью. Стоп-кадр видео

Минувшей ночью Андрея Шилова и Сергея Шмелева задержали и допросили.

Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки расследовать и установить всех причастных к этому преступлению. И наказать в зависимости от той роли, которые они сыграли в нем. В суд направлено ходатайство изолировать двух подозреваемых от общества.

- Кроме того, в рамках расследования председатель Следственного комитета дал указание сотрудникам центрального аппарата проверить действия следователей регионального управления, не отреагировавших своевременно на тревожные сообщения в средствах массовой информации о ненадлежащем расследовании уголовного дела об избиении мужчины. В рамках проверки глава ведомства поручил дать жесткую оценку в том числе и бездействию подчиненных, которые не инициировали передачу материалов уголовного дела в свое производство, несмотря на большой общественный резонанс, - сообщили в СК России.

Подозреваемые уже дают первые показания. Стоп-кадр видео

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкинвзял на особый контроль расследование уголовного дела о смертельном избиении молодого парня в Красноярске. Это дело уже вызвало широкий общественный резонанс, за которым стоят друзья погибшего. Именно они широко, через социальные сети, обнародовали эту историю, требуя справедливого правосудия к «мажорам» (подробнее).