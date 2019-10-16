2019-10-16T09:27:10+03:00
Происшествия

Арестовать на два месяца! Суд избирал меру пресечения мажорам, подозреваемым в убийстве Дмитрия Сисигина

В Красноярске проходит суд над 24-летним Сергеем Шмелевым и 29-летним Андреем Шиловым [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКОЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Андрей ШиловАндрей ШиловФото: Оля ГНОЕВСКАЯ
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В суде Советского района Красноярска в среду, 16 октября, избирают меру пресечения для 24-летнего Сергея Шмелевв и 29-летнего Андрея Шилова. Они - фигуранты громкого дела об убийстве 31-летнего мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина. Напомним, парень погиб после драки в собственной квартире. Ему проломили череп и бесчувственного, всего в крови, сняли на видео, разослав его друзьям. На видео преступники цинично глумятся и издеваются, корчат рожи... Спустя 22 дня после драки Дмитрий умер от отека мозга, так и не пришел в сознание.

Выбор меры пресечения для Андрея Шилова.Оля ГНОЕВСКАЯ

- Шилова суд уже арестовал на два месяца, этот срок он проведет в СИЗО, - передает с места событий корреспондент Комсомольской правды - Красноярск Елена Серебровская. - Вину Шилов не признал. Шмелев частично признал вину, и суд также отправил его на два месяца в СИЗО..

Шилова оотпрравили в СИЗО Фото: Оля ГНОЕВСКАЯ

Шилова оотпрравили в СИЗОФото: Оля ГНОЕВСКАЯ

Заседание проходит в закрытом режиме. Внутри зала ограниченное количество людей. Накануне суда в Красноярске прошел народный сход у здания краевой прокуратуры.

Из здания суда Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Из здания судаФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Порядка 50 человек пришли, на него, потому что опасаются, что преступники могут избежать правосудия. Ведь у Шилова мать бывшая судья (сейчас - адвокат) Емельяновского райсуда, а отец депутат поссовета.

Сергей Шмелев Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Сергей ШмелевФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

После драки, когда Дмитрий был еще жив, но в коме, преступников даже не задержали.

Суд приступил к рассмотрению дела Шмелева Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Суд приступил к рассмотрению дела ШмелеваФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Все это время, по признанию друзей Дмитрия, Шилов бахвалился им тем, что развалит дело.

Шмелева ведут на суд.Видео: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Добавим, что сейчас уголовное дело в отношении Шилова и Шмелева (ст. 111 УК РФ, тяжкие телесные повреждения, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) находится на контроле в центральном аппарате СК. В следствии пообещали, что правосудие восторжествует.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему драка случилась 15 сентября а суд по мере пресечения проходит только спустя месяц, а до этого подозреваемые оставались на свободе?

Николай Алмаев, адвокат:

- Уголовное дело было заведено по ч.1 ст. 111 УК России (тяжкие телесные повреждения), эта часть подразумевает наказание до 8 лет лишения свободы. Это тяжкое преступление, но, как я полагаю, на тот момент следдствие не располагало достаточными доказательствами причастности этих лиц, поэтому следователи и пошли на то, чтобы меру пресечения в виде подписки о невыезде. Это распространенная практика. Когда потерпевший умер, квалификация изменилась. Это не тяжкое, а особо тяжкое преступление и наказание за него от 6 до 15 лет лишения свободы. И понятно, что при таких обстоятельствах, при том, что у следствия появились новые доказательства, в том числе и видеозаписи, мера пресечения будет другой - арест.

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Они рассказали, что ночью 15 сентября трое парней были в клубе, потом поссорились и двое избили третьего так, что он впал в кому на 22 дня и умер от отёка мозга, не приходя в сознание. Он был единственным сыном у мамы. (Подробности).

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на особый контроль дело о смертельном избиении в Красноярске

Пострадавший Дмитрий Сисигин 22 дня пролежал в коме и умер от отека мозга, а подозреваемые Андрей Шилов и Сергей Шмелев ходили на свободе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкинвзял на особый контроль расследование уголовного дела о смертельном избиении молодого парня в Красноярске. Это дело уже вызвало широкий общественный резонанс, за которым стоят друзья погибшего. Именно они широко, через социальные сети, обнародовали эту историю, требуя справедливого правосудия к «мажорам» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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