Арестовать на два месяца! Суд избирал меру пресечения мажорам, подозреваемым в убийстве Дмитрия Сисигина

В суде Советского района Красноярска в среду, 16 октября, избирают меру пресечения для 24-летнего Сергея Шмелевв и 29-летнего Андрея Шилова. Они - фигуранты громкого дела об убийстве 31-летнего мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина. Напомним, парень погиб после драки в собственной квартире. Ему проломили череп и бесчувственного, всего в крови, сняли на видео, разослав его друзьям. На видео преступники цинично глумятся и издеваются, корчат рожи... Спустя 22 дня после драки Дмитрий умер от отека мозга, так и не пришел в сознание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1200" height="674" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738070" frameborder="0"></iframe> Выбор меры пресечения для Андрея Шилова.Оля ГНОЕВСКАЯ

- Шилова суд уже арестовал на два месяца, этот срок он проведет в СИЗО, - передает с места событий корреспондент Комсомольской правды - Красноярск Елена Серебровская. - Вину Шилов не признал. Шмелев частично признал вину, и суд также отправил его на два месяца в СИЗО..

Шилова оотпрравили в СИЗОФото: Оля ГНОЕВСКАЯ

Заседание проходит в закрытом режиме. Внутри зала ограниченное количество людей. Накануне суда в Красноярске прошел народный сход у здания краевой прокуратуры.

Из здания судаФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Порядка 50 человек пришли, на него, потому что опасаются, что преступники могут избежать правосудия. Ведь у Шилова мать бывшая судья (сейчас - адвокат) Емельяновского райсуда, а отец депутат поссовета.

Сергей ШмелевФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

После драки, когда Дмитрий был еще жив, но в коме, преступников даже не задержали.

Суд приступил к рассмотрению дела ШмелеваФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Все это время, по признанию друзей Дмитрия, Шилов бахвалился им тем, что развалит дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738079" frameborder="0"></iframe> Шмелева ведут на суд.Видео: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Добавим, что сейчас уголовное дело в отношении Шилова и Шмелева (ст. 111 УК РФ, тяжкие телесные повреждения, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) находится на контроле в центральном аппарате СК. В следствии пообещали, что правосудие восторжествует.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему драка случилась 15 сентября а суд по мере пресечения проходит только спустя месяц, а до этого подозреваемые оставались на свободе?

Николай Алмаев, адвокат:

- Уголовное дело было заведено по ч.1 ст. 111 УК России (тяжкие телесные повреждения), эта часть подразумевает наказание до 8 лет лишения свободы. Это тяжкое преступление, но, как я полагаю, на тот момент следдствие не располагало достаточными доказательствами причастности этих лиц, поэтому следователи и пошли на то, чтобы меру пресечения в виде подписки о невыезде. Это распространенная практика. Когда потерпевший умер, квалификация изменилась. Это не тяжкое, а особо тяжкое преступление и наказание за него от 6 до 15 лет лишения свободы. И понятно, что при таких обстоятельствах, при том, что у следствия появились новые доказательства, в том числе и видеозаписи, мера пресечения будет другой - арест.

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