В Красноярске друзья убитого парня просят задержать виновных в его смерти: следственный комитет прокомментировал ситуацию

СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-14T13:20:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Друзья погибшего Дмитрия Сисигина опубликовали пост в группе "Сводка 24 | Красноярск" с просьбой о помощи: «Если мы не придадим этому делу огласки, мы не добьёмся справедливости!!!».

Они рассказали, что ночью 15 сентября трое парней были в клубе, потом поссорились и двое избили третьего так, что он впал в кому на 22 дня и умер от отёка мозга, не приходя в сознание. Он был единственным сыном у мамы.

Избиение началось в подъезде, продолжилось в квартире жертвы, его снимали на видео, потом выложили в интернет. На кадрах - лица мучителей, измазанные кровью жертвы.

Одного подозреваемого задержали и он находится в СИЗО. Второй – на свободе. Как сообщают многие СМИ, ранее Андрей Шилов уже имел судимость за грабеж. Его мать работает адвокатом, отец — председатель Емельяновского поселкового Совета депутатов.

«…его мама работает в суде адвокатом, в прошлом судья. И от этого, видимо, он и гуляет на свободе!», пишут друзья погибшего.

Первоначально возбужденное уголовное дело, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, переквалифицировали на другую статью: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Официально: решается вопрос о задержании подозреваемых

«10 октября 2019 года в следственный отдел по Центральному району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия из органов полиции поступило уголовное дело, возбужденное по 15 сентября 2019 года сотрудниками полиции по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Уголовное дело было переквалифицировано сотрудниками полиции умышленное «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (более тяжкая статья, - прим. Ред).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства, а также роль каждого из фигурантов в совершенном преступлении. Решается вопрос о задержании подозреваемых и избрании в отношении них меры пресечения.В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства, а также роль каждого из фигурантов в совершенном преступлении. Решается вопрос о задержании подозреваемых и избрании в отношении них меры пресечения».

Следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

ИСТОЧНИК KP.RU