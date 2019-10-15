Глава СК России Александр Бастрыкин взял на особый контроль дело о смертельном избиении в Красноярске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на особый контроль расследование уголовного дела о смертельном избиении молодого парня в Красноярске. Это дело уже вызвало широкий общественный резонанс, за которым стоят друзья погибшего. Именно они широко, через социальные сети, обнародовали эту историю, требуя справедливого правосудия к «мажорам».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="900" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/737702" frameborder="0"></iframe> Избили парня. Видео: соцсети.

На самом деле родители Андрея Шилова – адвокат (в прошлом судья) и экс-депутат Емельяновского поселкового Совета депутатов. «…его мама работает в суде адвокатом, в прошлом судья. И от этого, видимо, он и гуляет на свободе!» - сообщили друзья погибшего. А ведь ранее он уже имел судимость за мошенничество и грабеж. Второй подозреваемый Сергей Шмелев, у него тоже давние нелады с законом – судим за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

По предварительным данным 15 сентября Шилов и Шмелев проводили время в одном из ночных клубов Красноярска.

- В ночное время 24-летний и 29-летний приятели после словесного конфликта, возникшего в ходе телефонного разговора с их 31-летним знакомым, приехали по месту его жительства, где на лестничной площадке и в квартире нанесли множественные телесные повреждения, - рассказали в пресс-службе следкома.

То есть начали избиение Дмитрия Сисигина в подъезде, а когда он потерял сознание, затащили его в квартиру. На этом не успокоились и продолжили бить его, распалялись все больше. И не успокоились, пока не проломили череп. И при этом цинично вели репортаж о своих действиях на камеру телефона. С измазанными кровью жертвы лицами кривлялись в камеру, показывая панораму квартиры. Особенно старался Шилов, высовывая язык и широко выпучив глаза, сыпал матерными шутками. Наверняка находился под воздействием наркотиков. Это видео они потом выложили в социальные сети.

Пострадавший Дмитрий Сисигин 22 дня пролежал в коме в больнице и умер от отека мозга, не приходя в сознание. Он был единственным сыном у матери. Все это время, пока врачи боролись за его жизнь, Шилов и Шмелев находились на свободе, разгуливали по увеселительным заведениям.

«Впрочем, когда твоя мать адвокат и экс-судья Емельяновского районного суда, а отец председатель Совета депутатов, то явление вполне прагматичное. Шмелева упекли в СИЗО, а вот того самого ранее судимого за грабеж Андрея Шилова с большим языком и бешенным взглядом, оставили на свободе. Друзья и мама Дмитрия опасаются, что высокопоставленные родственники подозреваемого сделают и уже делают все для того, чтобы замять дело и максимально оградить своего отпрыска от наказания» - написали друзья погибшего в «Инстаграме».

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» расследовала полиция. Но когда об этом преступлении заговорили в социальных сетях и СМИ, дело передали в Следственный комитет, там его переквалифицировали в более тяжкую статью: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Накануне стало известно, что обоих подозреваемых задержали, решается вопрос об аресте.

- Не должно возникать сомнений, что никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений. Расследование уголовного дела поставлено Председателем СК России на контроль. Проводится комплекс следственных действий, направленных на максимально полное и объективное расследование всех обстоятельств этого жестокого и циничного преступления, - прокомментировали в Следственном комитете России.