«Моего мальчика больше нет, чем мне эти деньги помогут?»: в Красноярске осудили сына депутата и его друга за жестокое убийство

Шилов и Шмелев во время оглашения приговора

Завершилось судебное разбирательство по делу двух кровавых мажоров Шилова и Шмелева, безжалостно избивших своего знакомого в его собственной квартире до смерти. Парни не просто проломили череп молодому спортсмену, но и решили над ним поглумиться. Измазанные кровью пострадавшего, Шилов и Шмелев «корчили рожи» на камеру, показывали язык и веселились от души.

Конфликт произошел 15 сентября, Дмитрий Сисигин находился дома, когда к нему приехали "на разборки" ШИлов и Шмелев. Незадолго до этого между парнями возникла ссора. Но спокойно поговорить не получилось - началось настоящее побоище. Парни избивали Сисигина на лестничной площадке, все сильнее распаляясь, пока тот совсем не отключился. Тогда они затащили его в квартиру и продолжили, снимая все свои действия на камеру.

Шилов и Шмелев, фото: соцсети

Пострадавший Дмитрий Сисигин 22 дня пролежал в коме в больнице и умер от отека мозга, не приходя в сознание. Он был единственным сыном у матери. Все это время, пока врачи боролись за его жизнь, Шилов и Шмелев находились на свободе, разгуливали по увеселительным заведениям. Шилов даже в частных переписках ухмылялся - почему-то считал, что его точно отмажут. Мол, папа депутат (председатель в Емельяновском совете и до сих пор таковым является, - прим. ред), а мама бывшая судья (после преступления сына женщина сняла с себя судейские полномочия и ушла в адвокатуру), кто его накажет?

Приговор оглашался в Центральном районном суде Красноярска. Когда представителей прессы запустили в зал, то оба обвиняемых уже находились там. Преступники сидели в разных углах "клетки", даже не смотрели друг на друга. Их поведение, да и детали внешнего вида разительно отличались.

Шилов был уверен в себе, смотрел довольно нагло и вальяжно. Улыбался, ухмылялся, не отводил взгляд. Парень стоял в сланцах и кипельно-белых носках, на руке браслет из черных бусинок, свежая стрижка, защитной маски не было. Шмелев, напротив, очень нервничал. На присутствующих старался не смотреть, спрятал лицо под медицинской маской, руки постоянно подрагивали. К началу оглашения обвиняемый покраснел, забился в угол клетки и отворачивался от родителей погибшего. Одет был немного хуже, чем его «товарищ» - более заношенный спортивный костюм и потертые белые кроссовки без шнурков.

Семья погибшего расположилась неподалеку от клетки с убийцами. Мама Дмитрия Сисигина была очень подавлена, в сторону Шилова и Шмелева даже не смотрела.

Приговор оглашали практически 40 минут. В это время Шилов откровенно скучал, а Шмелев старался собраться. Когда озвучили срок наказания – 14 лет и 6 месяцев строгого режима каждому, а также выплата родным погибшего по 5,5 миллионов рублей, то у мамы убитого не выдержали нервы. Она пошла в сторону клетки с намерением высказать все, что думает, но конвой ей этого сделать не дал, мягко оттеснил женщину и вывел и зала заседания. Она выходила со слезами на глазах.

Мама погибшего Дмитрия Сисигина Фото: Юлия КОВАЛЬ

От комментариев родственники Дмитрия Сисигина отказались. Отец только сообщил, что считает наказание недостаточным и хотел бы, чтобы эти двое отправились в колонию на пожизненное заключение. Он считает, что никто 14 лет сидеть не будет, и убийц его сына выпустят гораздо раньше.

Отец погибшего Дмитрия Сисигина Фото: Юлия КОВАЛЬ

- Они оба живы и здоровы, а моего мальчика больше нет, чем мне эти деньги помогут, - всё, что сказала мама Сисигина журналистам, пока шла к лифту.

Будут ли они обжаловать приговор – пока остается неизвестным.

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