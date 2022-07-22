Как спасали от мучительной смерти белую медведицу с застрявшей в пасти банкой сгущенки в Диксоне

Как спасали белую медведицу в Диксоне. Фото: Александр Китаев

За судьбой белой медведицы Монеточки, попавшей в беду на берегу Северного ледовитого океана, возле поселка Диксона, два дня следила вся страна. Самочка (поначалу думали, что это парень) нашла где-то пустую банку из-под сгущенки, стала ее вылизывать, но язык крепко зажало крышкой. Любые попытки высвободиться самостоятельно причиняли краснокнижной хищнице боль. Она не могла есть, не могла пить. В конце концов пришла к людям, к метеостанции (она находится в пяти километрах от населенного пункта). Инстинктивно ждала, что здесь ей помогут.

В аэропорту Норильска была комфортная погода, но главного ветврача Московского зоопарка снабдили теплой спецодежной. Фото: Александр Китаев

Действительно, метеорологи пытались снять банку с языка: тихо голосом успокаивали медведицу, она просунула морду в оконце между досками, но когда мужчина взял банку рукой – то понял, что может еще сильнее травмировать животное. Когда о случившемся сообщили в Москву, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова тут же дала команду: лететь на Таймыр и немедленно, надо спасать!

Поселок Диксон с высоты птичьего полета. Фото: Александр Китаев

Главный ветеринарный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий вылетел в Норильск из столицы первым же рейсом. Учитывая разницу во времени, прибыл в аэропорт «Алыкель» утром 21 июля. Все необходимое – с собой: медикаменты, инструменты, пневматическое ружье, из которого предстояло выстрелить дротиком с анестезирующим препаратом.

Пневматическое ружье наготове, можно начать поиски пациентки. Фото: Александр Китаев

Между Норильском и Диксоном – более пятисот километров. Транспорт туда один – вертолет. Его выделила компания «Норникель». За ночь на механическом заводе сварщики изготовили специальную клетку на случай, если хищник проявит агрессию, ее погрузили на борт.

Меткий выстрел - дротик с розовым оперением с первого раза попал в медведицу. Фото: Александр Китаев

Случилась ситуация, когда пришлось понервничать. К часу дня собрались в аэропорту «Валек», вертолет под парами, а с побережья пришло сообщение: там сильный ветер с моря, лететь нельзя, посадить борт будет сложно и опасно. Поэтому пришлось сидеть несколько часов в аэропорту. Переживали, конечно, как там медведь. Ведь никто не знал, сколько дней она ходит с консервной банкой в пасти, какое у нее состояние.

Медведица спустилась с камней на траву, облегкив спасителям задачу. Фото: Александр Китаев

Все же удалось вылететь. Примерно в 20 часов вечера были на месте (в пути примерно 4 часа). Мишку нашли в трех километрах от аэропорта Диксона. Дальше все прошло отлично: меткий выстрел – и дротик попал в ногу изможденному животному. Монеточка, кстати, облегчила спасателям задачу – сумела спуститься с камней на ровную землю и минут через десять распласталась на траве.

Операционный инструмент - пассатижи. Фото: Александр Китаев

Консервную банку разорвали пассатижами, высвободили язык. Он опух, есть раны, но в целом это не опасно, некроза не произошло и главная мышца не затронута. Вскоре все заживет и восстановится. Наконец, животное обследовали. Вот тут и выяснился пол – девочка. Примерно двух лет, исхудавшая и весит не более 90 килограммов. Но как сказал Михаил Альшинецкий, она сумеет набрать вес, все у нее будет хорошо.

Язык порезан, но рана неглубокая. Фото: Александр Китаев

Изначально, за медведицей планировали наблюдать несколько дней, но так как травмы оказались незначительными, еще спящую «пациентку» погрузили на «буханку», привезли к вертолету, на нем доставили за сотню километров, подальше от населенного пункта. И напоследок оставили ей угощение – 50 килограммов рыбы – этого ей хватит на первое время, чтобы подкрепиться и восстановить силы.

Молодая, примерно два года, истощенная и весит не более 90 килограммов, но у нее все шансы полностью поправиться. Фото: Александр Китаев

Теперь дружно взяли, осторожно, в "буханку" - и к вертолету. Фото: Александр Китаев

Осталось немного, нужно увезти медведицу подальше от человеческого жилья, там у нее все будет хорошо. Фото: Александр Китаев

Проснешься - будет тебе вкусняшка на первое время. Фото: Александр Китаев

Последний укол, после него она придет в себя. До свидания, Монеточка. Фото: Александр Китаев

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