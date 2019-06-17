Обхитрил всех охотников! Белый медведь пришел в Норильск, миновав тысячи километров тундры

Бывалые охотники в заполярном Норильске сейчас задаются только одним вопросом - как белый медведь мог пройти через весь Таймыр на юг никем не замеченным? Полторы тысячи километров, где его мог заметить не один охотник, - они регулярно осматривают территорию. Но косолапый, словно заправский шпион, не оставил ни следа. Накануне его увидели неподалеку от Талнаха (район Норильска). Совершенно не обращая внимания на людей, в 7 километрах от дороги, мишка увлеченно трепал выброшенную кем-то шкуру. По всему видно - голоден.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/714997" frameborder="0"></iframe> Белый медведь пришел в Норильск.Видео: соцсети

- Красавец, конечно, - рассуждает местный охотник Семен Бобров, - но очень опасен. Удивительно, как он прошел! На пути у него были участки многих охотников, но ни его самого, ни медвежьих следов никто не заметил - а у нас народ, поверьте, в этом разбирается. Какая- то мистика... По виду его можно одно сказать: шел долго и сильно истощен - в тундре ему сейчас пищи нет никакой. Шерсть при этом удивительно гладкая и белая, хотя у медведей сейчас должна быть с желтизной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/714999" frameborder="0"></iframe> Белый медведь прошел сотни километров и вышел к людям.Видео: соцсети

Старожилы припоминают: подобный случай в Норильске был только один раз. В середине 70-х годов прошлого века к Талнаху вышла истощенная белая медведица. Тогда охотники тоже удивлялись: как могла пройти столько километров и не встретить человека. Теперь вот еще один гость забрел. Норильчане в соцсетях, где появилось видео с медведем, за косолапого переживали: вдруг подстрелят мишку. Но, как «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в местной полиции, медведя только усыпили. Теперь его планируют доставить в Красноярск, в парк флоры и фауны «Роев ручей».

Напомним, Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России.