2019-06-17T08:52:00+03:00
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Обхитрил всех охотников! Белый медведь пришел в Норильск, миновав тысячи километров тундры

Зверя теперь доставят в Красноярск [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Косолапый вышел к людям в Норильске Фото: соцсетиКосолапый вышел к людям в Норильске Фото: соцсети
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Бывалые охотники в заполярном Норильске сейчас задаются только одним вопросом - как белый медведь мог пройти через весь Таймыр на юг никем не замеченным? Полторы тысячи километров, где его мог заметить не один охотник, - они регулярно осматривают территорию. Но косолапый, словно заправский шпион, не оставил ни следа. Накануне его увидели неподалеку от Талнаха (район Норильска). Совершенно не обращая внимания на людей, в 7 километрах от дороги, мишка увлеченно трепал выброшенную кем-то шкуру. По всему видно - голоден.

Белый медведь пришел в Норильск.Видео: соцсети

- Красавец, конечно, - рассуждает местный охотник Семен Бобров, - но очень опасен. Удивительно, как он прошел! На пути у него были участки многих охотников, но ни его самого, ни медвежьих следов никто не заметил - а у нас народ, поверьте, в этом разбирается. Какая- то мистика... По виду его можно одно сказать: шел долго и сильно истощен - в тундре ему сейчас пищи нет никакой. Шерсть при этом удивительно гладкая и белая, хотя у медведей сейчас должна быть с желтизной.

Белый медведь прошел сотни километров и вышел к людям.Видео: соцсети

Старожилы припоминают: подобный случай в Норильске был только один раз. В середине 70-х годов прошлого века к Талнаху вышла истощенная белая медведица. Тогда охотники тоже удивлялись: как могла пройти столько километров и не встретить человека. Теперь вот еще один гость забрел. Норильчане в соцсетях, где появилось видео с медведем, за косолапого переживали: вдруг подстрелят мишку. Но, как «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в местной полиции, медведя только усыпили. Теперь его планируют доставить в Красноярск, в парк флоры и фауны «Роев ручей».

Напомним, Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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