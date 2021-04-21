Прошел 40 километров в поисках людей: на севере Красноярского края вахтовики спасли от неминуемой смерти белого медвежонка

На севере Красноярского края вахтовики спасли белого медвежонка. Фото: страница на Фейсбуке Андрея Горбаня

- Как ты слезать-то будешь?.. Смотри, осторожно слезает... Малыша ты малыша…

Добрый мужской смех за кадром. Белый медвежонок стоит на лестнице, прислоненной к стене рабочего вагончика, и смотрит в окно, внутрь. Услышал людей, спускается, как положено – сначала одну лапу вниз, потому вторую. И вот он уже на земле. То есть на снегу. Подходит смело к вахтовику и, привстав на задние лапы, пытается ласкаться.

Рослому мужчине он почти по плечо, когда стоит на лапах. А на самом деле еще малыш, ему чуть больше полугода. Месяцев восемь или девять. По северным медвежьим меркам еще беспомощный, безобидный и добродушный. А то, что ластится к человеку – это он так вкусняшку просит. Для него в таком возрасте любой человек – что мама, приносящая еду.

Вот такое видео опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» директор красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань. И рассказал: 4 февраля поступило первое сообщение из Арктики – там в рабочий поселок на острове Большевик (золотодобывающая компания) забрел белый медвежонок. Сомнений не было, что его мать погибла, север ведь суровый.

Так или иначе, рабочие медвежонка приютили. Это, кстати, самочка. Но вот беда – вахта пришла к концу, бригаде надо выезжать, несколько недель тут будет пусто.

- Ничего сделать не успели, одна надежда: помойка большая, два месяца может и протянет. Вахта вернулась на базу – следов нет, медвежонка нет. Противное чувство, что ничего не смогли, - рассказывает Андрей Горбань. – И тут удивительная и радостная новость – этот же медвежонок вышел на другую базу, в 40 километрах. Тощий, грязный, но живой!

Девочка тянется к людям, но оставлять ее в поселке нельзя. Фото: страница на Фейсбуке Андрея Горбаня

А что дальше? Вечно жить с людьми он не сможет – все-таки крупный хищник. Вывезти подальше от поселка и высадить на льдину в надежде, что там он начнет ловить тюленей – тоже не вариант. Во-первых, он уже показал, что способен отмахать 40 километров. Во-вторых, не умеет он еще добывать пищу самостоятельно, его этому учит мать в течение двух-трех лет.

В третьих, любой взрослый самец может одним ударом убить его, и другая самка со своими медвежатами не примет его. Остается только такой вариант – изъять его из дикой природы и поместить в зоопарк. Из двух зол, что называется, выбираем меньшее.

- Парк «Роев ручей» совместно с министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края, Обществом дикой природы и предприятием «Роснефть», работающим на арктическом побережье края, ведут мониторинг выхода белых медвежат к людям. То есть малышей, который осиротели в силу тех или иных причин и не могут самостоятельно выживать в дикой природе, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск специалист зоопарка Олег Чипура.

При первой же возможности рабочие связались с красноярским зоопарком, а там уже стали думать, как поступить. Минприроды решил передать молодую самочку в московский зоопарк. На прошлой неделе ее уже благополучно перевезли туда.

Медвежонка отправили в московский зоопарк. Фото: страница на Фейсбуке Андрея Горбаня

Добавим, что спасать белых медвежат для сотрудников красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» стало уже традицией. А как иначе – грозные северные хищники занесены и в Красную книгу России, и в международную Красную книгу. Сегодня три обитателя нашего зоопарка – приехавшие с севера. Феликс, Урсула и Марфа. И подружка Феликса Аврора, которая уехала в Ижевск к новому жениху и, к сожалению, погибла там, тоже. Когда они были малышами, точно также вышли к людям, их перевезли в Красноярск, выходили. И сейчас они – любимцы горожан. А в скором времени для них достроят роскошный вольер.

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