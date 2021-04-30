Обнимал лапами, как маму: трогательная история о медвежонке-сироте, которого спасли в Арктике

Маленький белый медвежонок прибился к вахтовикам этой зимой. Фото: Андрей ГОРБАНЬ, фейсбук.

- Ну, вообще! Тебя в цирк надо отдавать! Лезь еще, лезь! – ласково подначивает за кадром мужской голос. А по деревянной лестнице, приставленной к вагончику, храбро карабкается маленький медвежонок. Все затем, чтобы заглянуть в окно – что там? Обратно спускаться ох, как боязно. В конце концов, плюхается в снег и… косолапит прямо на камеру. Натурально как человечек – встает на задние лапы, передними трогательно обхватывает мужчину в рабочем комбинезоне. «Эх, малыша ты, малыша, - приговаривает тот. – Давай селфи что ли?».

Это видео, появившееся в фейсбуке директора зоопарка «Роев ручей» Андрея Горбаня, без улыбки смотреть невозможно. История ему под стать - с грустным началом, но счастливым концом. Если вкратце: на севере Красноярского края оставшегося без мамы медвежонка сироту спасли вахтовики. Простые рабочие с прииска выкормили и приручили маленького хищника.

Остров Большевик, Арктика

Прошлой зимой к поселку вахтовиков на острове прибился медвежонок. Совсем малыш, на вид не старше 6-7 месяцев. И один – мамы рядом не было. Голодный, чумазый. Шансы выжить нулевые. Если бы не люди.

- Нужно понимать, в дикой природе детеныш белого медведя находится рядом с матерью до трех лет, - пояснил «Комсомольской правде – Красноярск» представитель парка «Роев ручей» Олег Чипура. – Все это время она его учит – охотиться, добывать себе пропитание. Даже кормит – до двух с половиной лет медвежонок сосет титьку! Но истощен он не был. Так что мать, скорее всего, застрелили браконьеры.

Шкодный, но милый. Фото: Андрей ГОРБАНЬ, фейсбук.

Вот и пошел к человеку. Потешный, маленький, ну как такого прогонишь? «Ох ты, бедолага», - вахтовики угощали его хлебом со сгущенкой, потчевали конфетами. Понятно, не самое подходящее меню, но так уж хотелось побаловать сироту. В любом случае не дали пропасть, взяли под свою опеку.

Поняв, что его не прогонят, найденыш мигом привык. Ел фактически из рук, доверял, обнимал лапами, как маму. Да, иногда шкодил, заберется в вагончик, что-нибудь поломает. Но не со зла же, просто неуклюжий.

Умка ищет друга

Но все закончилось в один день, вахтовикам пришла пора возвращаться на базу. Разумеется, забрать с собой питомца они не могли, это просто незаконно. Ну, и это как-никак хищник, пусть и прирученный.

Поселок опустел: ни тебе людей, ни угощения. Первое время мишутка перебивался на помойке. А, когда съел там все, что можно, загрустил.

В поселке мишутка освоился моментально. Фото: Андрей ГОРБАНЬ, фейсбук.

«Вахта вернулась, но медвежонка уже не было, - рассказывает директор зоопарка Андрей Горбань. – Снег перемел следы – ничего.

Горько было, что подвели питомца, не справились. И тут радостная новость! Малыш каким-то чудом вышел на другую базу. Худющий, перепачканный, но целый и невредимый!

- Белые медведи, они такие – арктические странники, - говорит Олег Чипура. – К тому же с идеальным нюхом: за 10 километров чуют. Так что здесь подъел все, что было, и пошел дальше.

Очевидно было, что отказываться от компании человека малыш не собирается. Но он рос на глазах, 100%-но завися от человека.

- И что получается? – продолжают специалисты «Роева ручья». – Совсем ручной. Обнимается, доверяет, играет. И совершенно не осознает своей силы. В игре может прикусить, ударить лапой. Взрослым, он может быть ОЧЕНЬ опасен для человека. И в конечном итоге это приведет к гибели животного. Значит, единственный выход – забрать его из дикой природы.

Помешала пурга

Спасибо руководству прииска, позвонили в зоопарк «Роев ручей». Дальше информация пошла в министерство природы края, потом России. И там было принято решение: медвежонок должен ехать в Москву.

- У нас действует совместная программа «Роева ручья», министерства природных ресурсов края, предприятия «Роснефть» (оно опекает всех белых медведей во всех зоопарках России), а также Общества дикой природы - по мониторингу выхода к людям белых медвежат, - отмечат Олег Чипура. – Например, за год только в районе Диксона фиксируют около десяти медвежат. А на этот раз выявили выход на острове Большевик.

Малыша спасали всем миром: сначала вахтовики, а потом подключились все-все-все. В том числе и сотрудники московского зоопарка.

Обнимашки с косолапым. Фото: стоп-кадр видео Андрей ГОРБАНЬ, фейсбук.

После того, как стало ясно: медвежонка надо везти в столицу, для него смастерили контейнер из дерева и металла. Удобный, чтобы внутри можно было развернуться.

За новым питомцем отправились два Дмитрия (Егоров, заводтелом центра воспроизводства редких животных) и (Борисенко, начальник отдела логистики).

Между Москвой и Красноярском – 5 тысяч километров, но расстояние тут не помеха. 15 апреля вылетели в Красноярск, на следующий день – в Хатангу. Оттуда должны были добраться вертолетом на остров Большевик, но не тут-то было – поднялась пурга. В Хатанге пришлось прождать три дня, пока непогода утихнет. И в путь!

- Может показаться странным, но ситуация оказалась на руку не нам, людям, а медвежонку. – Поскольку здесь рейсы раз в несколько дней, обратно мы улетели тем же. То есть медвежонку не пришлось ждать, - говорят представители московского зоопарка.

У нас девочка!

Как организовали спасоперацию? Вахтовики заранее приманили питомца в большой контейнер. А ветврач с помощью дротика усыпил его. Тогда-то найденыша удалось осмотреть.

Как выяснилось, это девочка. И ей примерно год и три месяца. Выглядела намного младше из-за большого недобора веса. Позже, уже в Москве, станет понятно: она всего 56 килограммов, а должна быть около 90.

До Хатанги улетели без проблем, погода позволила, север отпустил. В контейнере маленькая медведица чувствовала вполне комфортно.

Кстати, узнав ее историю, жители села предложили свою помощь. На склад аэропорта – там девочка провела первую ночь – привезли мешок с мороженой рыбой. Обеспечили провиантом. Так что сотрудникам оставалось только пилить рыбины и угощать «путешественницу», ведь ей предстоял долгий перелет в Москву.

Прибыли туда 21 апреля. В зоопарке уже ждали: медвежонка исследовали ветеринарные врачи. Да, девочка сильно истощена, но здорова, таков был их вердикт.

Маленькая полярница быстро освоилась в столице. Возится с игрушками, с аппетитом ест, плещется в собственном бассейне. К слову, скоро туда обещают запускать карпов – чтобы медведица осваивала «рыбную ловлю».

А в московском зоопарке у медвежонка - свой бассейн. Фото: официальная страница московского зоопарка в соцсетях.

А что с ней будет дальше? Сейчас московские специалисты занимаются ее восстановлением. В России несколько зоопарков, которые хотят забрать медвежонка к себе. В их числе и столичный. Но здесь все будет зависеть от решения Росприроднадзора и комиссии Союза зоопарков.

И да, у малышки все еще нет имени. А в соцсетях ее предлагают назвать Умкой, это самый популярный вариант: «Сама пришла к людям и сама нашла друзей! Как в мультике! Только Умка!».

ДОСЛОВНО

Олег ЧИПУРА, зоопарк «Роев ручей» (Красноярск)

Сложилась экологическая ситуация, способствующая вымиранию белых медведей. Они охотятся на льду, не очень далеко от побережья. Там, где водятся арктические животные - кольчатая нерпа, морской заяц… Это основная пища белого медведя.

Но сейчас льды становятся очень поздно, причем далеко, там, где нерпа не водится. А тают очень рано. И у медведей период голодания увеличился с 5 месяцев примерно до 6. У них нет возможности выбраться на лед, чтобы начать охоту.

Кроме того, интенсивное освоение северных арктических территорий тоже играет роль. Добыча полезных ископаемых, присутствие людей… Теперь медвежата все чаще и чаще выходят к людям. Их природный страх притупляется. А хищник очень крупный – до 800 килограммов. Даже, если захочет поиграть, это чревато. Чем ближе человек и медведь, тем опаснее для обоих.

А ВЫ ЗНАЛИ?

Белый медведь совсем не белый. Его мех, представьте себе, прозрачный, а кожа – черная.

Медвежата рождаются крошечными. Они весят меньше буханки хлеба – 300-400 граммов. Тогда как средний вес взрослого медведя – полтонны.

Белый медведь – самый крупный хищник планеты (из тех, что наземные). Мощный, сильный, а какой плавучий! Одна белая медведица преодолела 687 километров в ледяной воде за девять дней. Без остановки! Среди медведей это рекорд.

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Добрый мужской смех за кадром. Белый медвежонок стоит на лестнице, прислоненной к стене рабочего вагончика, и смотрит в окно, внутрь (подробнее).