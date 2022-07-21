Ветеринары, вылетевшие спасать белого медведя, застряли в аэропорту Норильска из-за непогоды

В Диксоне попавший в западню белый медведь пришел за помощью к людям. Фото: страница ВК Светланы Радионовой

Московские ветеринары, отправившиеся спасать белого медведя с застрявшей банкой сгущенки в пасти на север Красноярского края, не могут вылететь в Диксон из Норильска из-за сильного ветра. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в администрации поселка, спецрейс был перенесен на неопределенное время. Когда специалиста доставят для помощи хищнику – пока неизвестно.

Несмотря на то, что в Норильске сейчас погода вполне себе хорошая, аэропорт Диксона, расположенный в 534 километрах, борт принять не может – посадке будет мешать серьезный ветер.

Глава Росприроднадзора Светлана Родионова сообщает в своем телеграмм-канале, что московский ветеринар привез с собой все необходимые инструменты и медикаменты. Компания «Норникель» подготовила вертолет, а механический завод собрал специальную клетку, чтобы медведя можно было перевозить – после оказания помощи хищника транспортируют на 60-100 километров от поселка Диксон в естественную среду обитания. На время восстановления, пока мишка не сможет охотиться самостоятельно, ему подготовили три мешка рыбы, она поможет ему скорее восстановить силы.

Напомним, что краснокнижный хищник попал в беду около 2-3 дней назад. Напуганный и уставший от того, что не может избавиться от застрявшей банки из-под сгущенки, мишка вышел к метеорологам, которые попытались помочь животному. Для предосторожности спрятались от него за деревянной перегородкой и стали его подзывать. Когда медведь все же поддался на уговоры и сунул морду в окошко, то мужчине удалось ухватиться за банки и потянуть. Но кончик языка крепко зажало крышкой, освободить его не было возможности. чтобы не навредить медведю еще сильнее, его отпустили и запросили помощи у специалистов.

Немедленно была собрана рабочая группа, найдены ветеринары, которые, обездвижив хищника безопасными препаратами, смогут его освободить. Разрешение от Росприроднадзора на манипуляции с медведем ради его спасения было получено незамедлительно.

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В самый северный поселок на Таймыре, Диксон, направляется целый десант спасателей – вызволять из беды белого медведя. Краснокнижный хищник попал в беду - у него в пасти застряла пустая банка сгущенки. Сейчас задача номер один – спасти косолапого. Затем уже будут разбираться, как это злополучная банка к нему попала. (Подробнее)