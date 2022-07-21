Разорвали банку от сгущенки пассатижами: в Диксоне спасли попавшую в беду белую медведицу

В Диксоне спасли попавшую беду белую медведицу. Фото: телеграм-канал Светланы Радионовой

- Люди, вам не стыдно? А ведь это целиком и полностью ваша вина. Это вы набросали в тундре мусор. Я что – я зверь с очень тонким обонянием. Я никогда в жизни не ела сладкого, но я люблю его на уровне инстинкта. Я могу почувствовать даже остатки аромата за километр. И эту вкусную банку я хотела лишь облизать. А попала в западню, которая может стоить мне жизни…

Если бы белая медведица могла говорить, она упрекнула бы людей. Два дня вся страна следила за судьбой косолапой хищницы, которая вышла к ним возле Диксона (это самый северный поселок на Таймыре, на берегу Северного ледовитого океана). Она попала в беду. На помощь ей вылетели специалисты из Москвы, но когда до места осталось всего ничего – 500 километров, попали в непогоду и несколько часов прождали в аэропорту. А в это время местные жители проверяли, где бедолага, жива ли? И вот, наконец, уже вечером 21 июля пришли новости: медведица спасена, успели!

Молодая хищница несколько дней провела возле людей. Фото: телеграм-канал Светланы Радионовой

Пришла к людям

Поначалу все думали, что это молодой самец, поэтому и говорили о нем так: медведь.

- Он появился примерно три дня назад (получается 17 или 18 июля – прим.ред.). Место, куда он пришел, находится в пяти километрах от поселка Диксона, на метеостанции, там у нас работают метеорологи. Очевидно, нашел банку из-под сгущенки, вылизывал ее, засунул язык, а обратно не смог вытащить, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск Александр Сергеев, председатель Совета депутатов Диксона. – Он голодный, его мучает жажда, пить ведь не может. Медведь достаточно взрослый, самостоятельный, хотя и молодой. Как правило, именно молодые очень любопытны и приходят посмотреть на людей, им все интересно. Еще им кушать хочется – идут на запах еды, в надежде поживиться съестным.

Дело в том, что летом эти краснокнижные животные зачастую голодают. Их основная пища, тюлени, уплывают вместе со льдами. В поисках еды косолапые приходят к поселку. Люди в такие моменты стараются отогнать хищников, создают шумовые эффекты, отпугивают собаками. В целом научились сосуществовать друг с другом по соседству.

Однако когда заметили этого медведя, насторожились. Он не убегал, не прятался, поначалу смотрел издалека, потом осмелился подойти. И тогда стало понятно, что у него во рту что-то есть. Какой-то предмет, который стал для него проблемой. Видно, медведь настолько измучился и обессилел, что подошел совсем вплотную к дому метеорологов. Мужчины сначала пытались сами ему помочь. Осторожно подзывая, успокаивая голосом (при этом прячась за досками – все же боязно, хищник):

- Давай, не бойся… Давай, иди сюда, моську суй… Больно тебе, бедолага...

Медведь не сразу, но доверился, просунул голову в оконце. Мужчине удалось даже взяться рукой за банку, но тут стало понятно – крышка настолько крепко зажала язык, что даже если слегка дернуть ее – будет травма.

Пару раз мишка подходил к крыльцу, пытался подняться на него. Смотрел на людей черными угольками глаз – в них боль, отчаяние и безнадега, словно умолял: «Помогите». Потом отходил, ложился и замирал. Без воды и еды, с проклятой банкой в пасти, испытывая постоянную боль. А утром 21 июля испортилась погода и хищник ушел. Видимо, у него пропала вся надежда на помощь людей. И он поковылял, едва передвигая лапы, прочь. Но люди продолжали следить за ним издалека, чтобы не терять из виду.

Главный ветеринарный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий. Фото: телеграм-канал Светланы Радионовой

Ждали погоды несколько часов

Когда в столице стало известно о диксонском медведе, и это дошло до Росприроднадзора, его руководитель Светлана Радионова тут же распорядилась:

- Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти. Срочно собираем заседание рабочей группы. Мы уже нашли специалистов: на помощь обессиленному зверю сегодня вылетят ветеринары из Москвы. Сейчас решаем вопрос с транспортом. Чтобы удалить банку, животное придётся обездвижить, на что мы НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО выдаем разрешение.

На помощь из Москвы вылетел ветеринарный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий. Утром 21 июля специалисты были уже в Норильске, к ветеринарному врачу присоединился представитель охотнадзора. С собой все необходимое – медикаменты, инструменты. План был такой: мишку сначала нужно усыпить, что бы освободить от банки. Затем его обследуют и, если все в порядке, увезут подальше от поселка и выпустят.

Нужна была специальная крепкая клетка, чтобы вошла в вертолет. На механическом заводе сварщики быстро изготовили ее. И с вертолетом помог «Норникель»: Ми-8 ждал команду в аэропорту «Валек», готовый к полету. До Диксона отсюда почти 530 километров, по времени лететь 4 часа.

Была еще проблема: для специального пневматического ружья, из которого предстояло выстрелить со снотворным, нужен был специальный баллончик с углекислым газом, который перевозить в самолете нельзя. Но и с этим порешали.

Самыми тревожными были несколько часов, которые пришлось провести в аэропорту. Из Диксона сообщили: там испортилась погода, с моря поднялся сильный ветер и он помешает вертолету приземлиться. Специалисты просидели в аэропорту несколько часов. Переживали, что там с медведем? Ветеринарный врач переживал, потому что у него призвание такое: за всех животных тревожиться. А норильчане – потому что белый медведь это символ их города. На гербе изображен белый медведь, поднимающий в лапах над головой золотой ключ. Есть даже памятник знаменитой медведице Айке, которая жила 40 лет назад в семье кинооператора Юрия Ледина...

Жить будет

Наконец, из Диксона сообщили, что погода улучшилась. Вертолет тут же поднялся в воздух. Медведя увидели в трех километрах от аэропорта Диксона. Старались не вспугнуть винтами вертолета обессиленное животное, которое к этому времени едва передвигало ноги. Поэтому подходили к нему пешком. Выстрел достиг цели с первого раза. Десять минут – и медведь затих, распластавшись на траве.

Злополучную банку разорвали пассатижами, освободив язык. На нем было много порезов, их обработали. Все оказалось лучше, чем опасались. Потом осмотрели животное. И не удержались, чтобы погладить – когда еще выпадет такой шанс.

Михаил Альшинецкий, главный ветеринарный врач Московского зоопарка:

- Это оказалась самка, примерно двух лет. Худая, немного обезвоженная. Язык поврежден, но, скорее всего, восстановится. Главная мышца не затронута. Мы ввели ей физраствор. Она в наркозе, пролежит еще достаточно времени, чтобы довести ее до места выпуска. Потом сделаем антидот и все будет нормально.

Вот так, думали поначалу, что молодой самец – оказалась девочка-двухлетка, весом около 80 -90 килограммов. Конечно же, забирать ее не станут, об этом изначально не было речи. Увезут километров за сто, на побережье океана, и выпустят в среду обитания. Первые дни охотиться она не сможет, а сил набираться нужно, поэтому оставят ей подарок – 50 килограммов рыбы.

Спящую хищницу повезли подальше от поселка. Фото: телеграм-канал Светланы Радионовой

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