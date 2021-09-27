«Мама, похоже, уже не придет»: в Диксоне осиротевший белый медвежонок пришел к людям

«Ему нужна помощь, а у нас руки связаны»: в Диксоне белый медвежонок на одном месте ждет свою маму. Фото: Андрей Горбань

На севере Красноярского края, в поселке Диксон местные жители заметили маленького белого медвежонка. Малыш несколько дней сидит на одном месте, недалеко от домов, и ждет маму.

Как сообщает директор парка флоры и фауны «Роев Ручей» Андрей Горбань, детенышу около двух лет. В таком возрасте медведицы обычно не бросают своих отпрысков. Так что, скорее всего, маму медвежонок, уже не дождется:

- Ну вот, как в мультике. Медвежонок ищет маму. Третий день сидит на одном месте, почти не отходит. Вот только мама уже, похоже, не придет, - написал Горбань на своей странице в FB.

Он отмечает, что медвежонок упитанный и выглядит ухоженно, а значит, маму он потерял совсем недавно. В комментариях пользователи попросили помочь малышу. Но не все зависит от желания руководства «Роева Ручья».

Андрей Горбань сообщил, что сейчас судьба Умки находится в руках Росприроднадзора:

- Будем следить за ситуацией, вылететь готовы. Но решение принимает федеральный Росприроднадзор.

Как рассказали «КП-Красноярск» в пресс-службе «Роева Ручья», в дикой природе детеныши белых медведей живут с мамой примерно до 2,5-3 лет. Нашему медвежонку же не более 2-х лет. Поэтому выжить в зиму без родительницы шансов у него практически нет:

- Сейчас у малыша очень серьезный стресс. Он не ел уже трое суток. С места не сходит, прячется, всего боится. А в сотне метров Диксон, что представляет угрозу жителям. Ситуация непростая, - передают в пресс-службе «Роева Ручья»

Специалисты добавили, что там же неподалеку бродит взрослый белый медведь. Сотрудники «Роева Ручья» считают, что именно он убил маму медвежонка, а сейчас угрожает и ему.

При этом руки у сотрудников парка связаны. Так как белый медведь животное краснокнижное, изымать его и дикой природы нельзя:

- Мы стучимся во все двери. От Росприроднадзора до минэкологии края. Спасти медвежонка можно, но нам должны дать разрешение на это. Сейчас мы общаемся с жителями Диксона, с главой, следим за ситуацией, - говорят в «Роевом Ручье».

В 2019 году сотрудникам «Роева Ручья» удалось спасти истощенную белую медведицу Марфу из Норильска. Остается надеяться, что все закончится хорошо и для малыша из Диксона.

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