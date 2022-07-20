В Диксоне белый медведь с застрявшей во рту банкой сгущенки пришел за помощью к людям

В Диксоне попавший в западню белый медведь пришел за помощью к людям. Фото: страница ВК Светланы Радионовой

В самый северный поселок на Таймыре, Диксон, направляется целый десант спасателей – вызволять из беды белого медведя. Краснокнижный хищник попал в беду - у него в пасти застряла пустая банка сгущенки. Сейчас задача номер один – спасти косолапого. Затем уже будут разбираться, как это злополучная банка к нему попала.

- Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти. Срочно собираем заседание рабочей группы. Мы уже нашли специалистов: на помощь обессиленному зверю сегодня вылетят ветеринары из Москвы. Сейчас решаем вопрос с транспортом. Чтобы удалить банку, животное придётся обездвижить, на что мы НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО выдаем разрешение, - написала глава Росприроднадзора Светлана Родионова на своей странице в соцсетях.

Что же произошло на Крайнем Севере? Александр Сергеев, председатель городского Совета депутатов Диксона, рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск:

- Медведь появился два-три три назад. Место, куда он пришел, находится примерно в пяти километрах от самого Диксона, на полярной станции, где у нас работают метеорологи. Очевидно, нашел банку из-под сгущенки, вылизывал ее, засунул язык, а обратно не смог вытащить. Сейчас он голодный, его мучает жажда, потому что пить он не может. Медведь уже достаточно взрослый, хотя молодой. Как правило, именно молодые очень любопытные и приходят посмотреть на людей, им интересно. Еще и кушать хочется – идут на запах еды, в надежде поживиться съестным. Потому что в летнее время белые медведи голодают, их основная пища – тюлени, а добыть его может либо с берега, либо со льда. Ждем специалистов, которые освободят его.

Метеорологи попытались сами помочь медведю. Для предосторожности спрятались от него за деревянной перегородкой. Спокойным тоном стали подзывать: «Давай, Миша, моську, не бойся». Косолапый смотрел на людей, а в глазах боль, страх и безнадега. И злополучная банка в пасти. Не сразу, но поддался на уговоры, сунул морду в окошко. Мужчине надо удалось ухватиться за банку и потянуть. И тут увидел, что конец языка накрепко зажало крышкой банки. Отпустили, чтобы не травмировать медведя еще сильнее. Так что придется ждать специалистов.

В красноярском зоопарке «Роев ручей», который уже несколько лет спасает белых медведей с Таймыра, рассказали «Комсомолке», что если понадобится их помощь – также готовы будут вылететь.

- Пока ситуация под контролем. Все, что сейчас нужно – это обездвижить животное и высвободить ему пасть от банки. И затем привести чувство, проследив, чтобы он ушел восвояси. Однозначно, забирать его из дикой природы нельзя – это уже достаточно взрослый и самостоятельный хищник, - рассказал специалист «Роева ручья» Олег Чипура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ветеринары, вылетевшие спасать белого медведя, застряли в аэропорту Норильска из-за непогоды

Московские ветеринары, отправившиеся спасать белого медведя с застрявшей банкой сгущенки в пасти на север Красноярского края, не могут вылететь в Диксон из Норильска из-за сильного ветра. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в администрации поселка, спецрейс был перенесен на неопределенное время. Когда специалиста доставят для помощи хищнику – пока неизвестно. (Подробнее)

Прошел 40 километров в поисках людей: на севере Красноярского края вахтовики спасли от неминуемой смерти белого медвежонка

Добрый мужской смех за кадром. Белый медвежонок стоит на лестнице, прислоненной к стене рабочего вагончика, и смотрит в окно, внутрь. Услышал людей, спускается, как положено – сначала одну лапу вниз, потому вторую. И вот он уже на земле. То есть на снегу. Подходит смело к вахтовику и, привстав на задние лапы, пытается ласкаться (подробнее).

«Мама, похоже, уже не придет»: в Диксоне осиротевший белый медвежонок пришел к людям

На севере Красноярского края, в поселке Диксон местные жители заметили маленького белого медвежонка. Малыш несколько дней сидит на одном месте, недалеко от домов, и ждет маму (подробнее).

Обхитрил всех охотников! Белый медведь пришел в Норильск, миновав тысячи километров тундры

Бывалые охотники в заполярном Норильске сейчас задаются только одним вопросом - как белый медведь мог пройти через весь Таймыр на юг никем не замеченным? Полторы тысячи километров, где его мог заметить не один охотник, - они регулярно осматривают территорию (подробнее).

Обнимал лапами, как маму: трогательная история о медвежонке-сироте, которого спасли в Арктике

- Ну, вообще! Тебя в цирк надо отдавать! Лезь еще, лезь! – ласково подначивает за кадром мужской голос. А по деревянной лестнице, приставленной к вагончику, храбро карабкается маленький медвежонок. Все затем, чтобы заглянуть в окно – что там? Обратно спускаться ох, как боязно (подробнее).