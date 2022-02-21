«Ребят, я просто ходячий труп»: как сейчас живет школьница из Красноярского края, «родившая от 10-летнего» маленькую дочку

Вика Фото: соцсети

- Думаю, это последние сообщение. Я написала все всем что хотела. А ведь если бы он тлгда нк сделал этогл, то модет эього всего и не было..( Не хоч шоворитб кто че и тд, мало лм еще нагрущт себя эьтис. Всегда лббила и ценила впс!! Надеюсь у вач все будеь хорошо!!! – такой пост (орфография и пунктуация автора сохранена - прим.ред.) выложила в своем телеграмм-канале школьница Вика* из Красноярского края. Та самая, что ворвалась в новостную повестку как «беременная от 10-летнего». И… заработала на этом сотни тысяч.

Чем живет Вика сейчас, спустя два года? Недавно она огорошила подписчиков целой серией скандальных постов, где объявила о зависимости от наркотиков. Затем якобы отправила свои деньги нуждающимся. Подробности – в эксклюзивном материале «Комсомольской правды – Красноярск».

Дети, ждущие детей

Напомним, история Вики прогремела зимой 2020 года. Тогда 13-летняя девочка из небольшого городка под Красноярском сообщила родителям: ждет ребенка от своего приятеля Саши*, он младше ее на три года. Четвероклассник подтвердил, действительно, у них был интим, значит, подруга могла от него забеременеть. «Дети, ждущие детей» тут же попали на ток-шоу федерального канала, где в деталях живописали произошедшее. Впрочем, точки над «i» расставила экспертиза. Она показала, что Саша – обычный ребенок, к 10 годам он еще физически не созрел (редко, но такое бывает). То есть отцом быть не может. Фолловеры Вики несколько месяцев гадали, чей же малыш? Пока она не решилась открыть правду: было изнасилование. В подъезде на нее напал 16-летний знакомый. Парня отправили под домашний арест, возбудили уголовное дело.

Вика с дочкой Фото: соцсети

Вика меж тем не терялась. Засветившись на ТВ и в СМИ, она принялась монетизировать популярность. Обещала за лайки показать УЗИ своего «зайчика», постила фото с Сашей, делилась секретами со всей страной (понятно, небескорыстно). И в результате обеспечила себе почти полмиллиона подписчиков и небывалый для семьи доход – 80-350 тысяч рублей в месяц – на рекламе. Даже помогала с деньгами матери (у той рак в четвертой стадии), и отчиму (он работает сантехником, нередко пьет).

В августе 2020 года Вика родила девочку, назвала Эмилией, Милей. Саша с мамой приехал встречать ее, подарил цветы. Уверял, что готов быть отцом, пусть биологически это и не его ребенок. Но, разумеется, вскоре просто пропал с горизонта, ему все наскучило.

Вика и Саша Фото: соцсети

Опекуном Мили назначили ее бабушку. И пока та занималась ребенком, Вика зарабатывала в соцсетях: пилила с крохой сторис, вещала, как непросто дались ей роды, и сетовала, что длинные ногти мешают делать «домашку» - не удержишь ручку.

«А чего добились вы?»

Первое время Вика уверяла: ее цель – накопить денег, отделиться от родителей, поступить в вуз. Но через некоторое время юная мама переориентировалась. Зачем учеба, если уже сейчас получаешь больше, чем родители?

В 14 лет кинулась устраивать свою жизнь: парни, тачки, развлечения… Рекламных гонораров хватало на все. Спустя примерно год после появления Мили история повторилась. Восьмиклассница объявила, что ждет второго ребенка от бойфренда Максима. Даже запустила опрос: оставить или? В итоге пошла на аборт – беременность оказалась внематочной.

Казалось, тут бы и взяться за ум, но, увы… Меняла парней, моталась по стране, о школе вспоминала лишь иногда. Зато выкладывала в своих соцсетях другое: откровенные видео, признания на грани фола, даже «горячие» фото и видео. Аккаунты Вики блокируют, но она заводит новые – и фолловеры следуют за ней. Правда, их все меньше и меньше. Почему?

На недавних фото Вику не узнать. Была симпатичная старшеклассница, стала – кожа и кости.

Бывшая звезда соцсетей исхудавшая, с запавшими глазами, страшно смотреть: «У мен взгляд как у людоедки».

Кроме того, Вика сообщила: на днях она перевела свои деньги (а речь идет о приличных суммах) нуждающимся. А еще отказалась от аккаунта – тоже «в пользу бедных».

Есть дочь - ну и что?

Напрасно фанаты пытаются ее вразумить: остановись, как же дочка? Надо лечиться, обратиться за помощью! Кто возмущается: куда смотрит опека?

- Как вы задолбали (изменено – прим.ред.) со своими органами опеки! Челы, проснитесь, у каждого могут быть проблемы! – парирует она – строго капсом.

Как выяснилось, одна из причин такого поведения – расставание с бойфрендом. Правда, в нем Вика винит только себя:

- Нет, меня никто не кидал. Все просто нашли мне замену. Никому не нравится такой чел.

Некоторые заподозрили ее в браваде, желании похайпить. Тем не менее очевидно: состояние девушки ухудшается, она в опасности.

Держат на контроле

Корреспондент «Комсомольской правды» связался с уполномоченным по правам детей в Красноярском крае Ириной Мирошниковой. Неужели действительно что-то случилось, и школьнице некому помочь?

- По нашей просьбе была проведена проверка, - прокомментировала детский омбудсмен. – Ситуацию с девушкой, ее соцсети мониторит заместитель прокурора города, в котором она проживает, а также сотрудники МВД. Ребенок жив, трагедии не случилось. Вместе с тем известно, в школу девушка не ходит, учиться не хочет. Так что 9 февраля будет приниматься решение, допускать ли ее к ОГЭ. Возможно, ребенок окончит школу только со справкой.

Что касается наркотической зависимости школьницы, решение о лечении должен принимать законный представитель, то есть мать. Или – как вариант – Вика может сама выразить желание лечь в клинику. Право на это у нее есть, 1 февраля, ей исполнилось 16 лет. Всего. Или уже?

(* имя несовершеннолетней изменено – по требованию закона).

За помощь при подготовке публикации благодарим коллег из издания The Siberian Times.

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