Ушли и не вернулись домой: 9 историй детей, погибших в Красноярском крае в 2021 году

Момент поисков Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

Волонтерская организация «Поиск пропавших детей – Красноярск» рассказала о пропавших детях в 2021 году, которым, к несчастью, помочь не удалось. 9 пропавших детей от 6 до 17 лет, чьи жизни трагично оборвались – все были найдены мертвыми.

Валера А., 11 лет, Мотыгинский район

Первый несчастный случай произошел накануне 8 марта. 11-летний Валера А. из села Рыбного, Мотыгинский район, 6 марта отправился на прогулку, а к вечеру не вернулся домой. Родные забили тревогу. Почти сутки ребенка искали добровольцы, волонтеры и полиция, ориентировки с приметами мальчишки рассылались в соцсетях и публиковались в СМИ.

7 марта поисковики сообщили, что Валера найден, но было уже слишком поздно. Ребенок погиб. По версии следствия, школьник прыгнул с крыши надворных построек в сугробы, но приземлился головой в снег. Выбраться самостоятельно он не смог и задохнулся.

Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

Вика Ю., 6 лет, Красноярск

Поиски 6-летней Вики из Красноярска начались в марте 2021 года. Её мама обратилась к сотрудникам полиции из колонии, где отбывала наказание за совершенное преступление. Женщина написала письмо, где рассказала, что уже долгое время не может выйти на связь со своей дочерью, которую оставила под присмотром 42-летней приятельницы и ее 70-летней матери.

Полиция немедленно начала поиски. Оказалось, что женщины перебрались в Уяр, но девочки с ними не было. По их словам, ребенок погиб еще в сентябре 2020, девочку якобы загрызла собака. Маме о трагедии они не сообщили, а малышку закопали в лесу. Спустя 3 недели останки были найдены.

Но причина смерти оказалось совсем иной – по результатам судебно-медицинской экспертизы стало понятно, что ребенок погиб от аллергической реакции на таблетки. Следователи выяснили, что в сентябре 2020 года девочка серьезно заболела, поднялась температура, дошло до потери сознания. Но вместо того, чтобы вызвать скорую или участкового педиатра, женщина принялись пичкать ее таблетками. Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» передано в суд.

Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

Настя Т., 17 лет, Манский район

30 мая 17-летняя Настя из Манского района не вернулась домой с вечерней прогулки. Родные тут же обратились за помощью, подключились волонтеры, полиция и десятки добровольцев. Найти девушку смогли только 1 июня. Ее тело обнаружили возле высотки со следами падения с высоты. По предварительной информации она могла выпасть из окна, никакой криминальной составляющей в её смерти нет.

Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

Игнат Н., 7 лет, Абанский район

20 июня домой не вернулся 7-летний Игнат. Мальчишка ушел гулять в обеденное время, отправился кататься на велосипеде, а к вечеру не вернулся домой. Родные искали ребенка весь вечер и всю ночь, а к утру, когда поняли, что не справятся своими силами, то обратились в полицию. Последний раз Игната видели возле речки Абанка. Десятки людей непрерывно искали мальчишку несколько часов, его вещи были обнаружены на берегу речки. Тогда к поиску подключили водолазов. Тело Игната достали спустя час поисков под водой 21 июня.

Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

Саша Б., 15 лет, Богучанский район

15-летний Саша из Богучанского района 27 июня отправился купаться с друзьями на реку Чуна. Во время очередного заплыва парень не рассчитал силы и скрылся под водой. Подростки какое-то время искали парня, но найти не смогли. Тогда к поискам подключились спасатели, волонтеры, добровольцы и полиция. Из-за резкого подъема воды в реке тело Саши смогли обнаружить только 2 июля.

Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

Олеся Б., 10 лет, Балахтинский район

6 июля в Балахтинском районе местная жительница решила перейти реку Чулым вброд вместе с двумя детьми до песчаного острова. Её не остановили ни глубина, ни сильное течение, ни другие риски. На середине пути она оступилась и упала, а за ней и двое детей. Спасти смогли только одного ребенка и саму женщину. 10-летняя Олеся моментально скрылась под водой, отдыхающие ничем не смогли помочь. Долгое время девочку искали в надежде, что она выплыла и выжила, но чуда не случилось.

Тело школьницы было найдено волонтерами спустя 6 дней – 12 июля – в 15 километрах от того места, где ребенок ушел под воду. Олесю унесло сильным течением. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

Влад К., 8 лет, Курагинский район

В этот же день, 6 июля, в 300 километрах от реки Чулым, на реке Туба утонул 8-летний Влад. Мальчишка не вернулся домой после купания с дядей и братом, мама забила тревогу и обратилась в полицию. Ребенка искали десятки сотрудников полиции, спасателей и волонтеров. Оказалось, что пропажу Владика заметили еще во время купания, ребенка начали искать. Во время самостоятельных поисков пропал и 23-летний дядя мальчика. Тело взрослого водолазы нашли 8 июля на глубине 5 метров, а Влада обнаружили лишь 16 июля в 8,5 километрах от места трагедии.

Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

Саша З., 12 лет, Минусинский район

12-летний Саша из Минусинского района пропал 9 июля. Известно, что подросток отправился купаться с друзьями на протоку «Минусинскую» без разрешения родителей. Мальчишка во время плавания ушел под воду, отдыхающие кинулись ему на помощь, но спасти Сашу не удалось. Тело школьника нашли спустя 8 дней.

Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

Дима Ф., 17 лет, Красноярск

17-летний студент Дима 28 сентября вышел из общежития около полуночи, поделился с другом фотографией Октябрьского моста, сказал, что просто гуляет по городу и больше его никто не видел. 30 сентября мама парня заявила в полицию о пропаже. Поиски студента продолжались больше месяца, но результата не было. 30 октября тело Димы было найдено в Енисее.

Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

Волонтеры с болью в душе отмечают, что 9 трагических случаев за год – это невероятно большая цифра. Каждая история – это тысячи километров в пути, бессонные ночи и невероятное желание помочь и поддержать родителей пропавших.

В 2021 году особенно сильно в память поисковиков врезались две июльские недели, когда сообщения о пропавших детях поступали один за одним. Волонтеры буквально жили в машинах, заряжали оборудование на ходу и пытались сделать все, чтобы найти детей живыми. Но когда становилось ясно, что шансов нет, то они продолжали поиски, до боли в глазах вглядывались в экран подводной камеры, чтобы хотя бы отыскать тела утонувших детей.

25 мая в Международный день памяти пропавших детей волонтеры-поисковики высадят новые кусты сирени на Аллее памяти. Каждый куст олицетворяет одного погибшего ребенка. В этом году впервые их будет настолько много…

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