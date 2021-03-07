«Найден, мертв»: пропавшего в Красноярском крае 11-летнего мальчика обнаружили в сугробе вниз головой

Пропавшего в Красноярском крае 11-летнего мальчика обнаружили в сугробе вниз головой Фото: Мария ЛЕНЦ

«Найден, мертв» - такое сообщение опубликовали сегодня, 7 марта, в социальных сетях волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Накануне они выезжали по тревоге в село Рыбное Мотыгинского района. Там пропал 11-летний мальчик. Все, что могли на тот момент рассказать родственники, что он вышел гулять в промежутке времени с 11.30 до 15 часов. Оделся, обулся – все как было раньше. Но подошел вечер, а домой он не вернулся. И тогда родные забили тревогу. Поисками занимались полиция, добровольцы – безуспешно. И вот сегодня, 7 марта, мальчишку нашли, но – слишком поздно.

- В Мотыгинском районе по факту смерти 11-летнегомальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности малолетнему), - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома. – На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, через непродолжительное время тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено в огороде за надворными постройками.

Предварительная версия такова: мальчик отправился гулять, когда его бабушка ушла из дома по делам. Прыгать с крыши надворных построек в сугробы – это привычные сельским детям забавы, на которые взрослые смотрят сквозь пальцы. Вот и в этом случае ребенок спрыгнул в снег, но неудачно – видимо, упал вниз головой и не смог самостоятельно выбраться. В результате он задохнулся.