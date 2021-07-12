«Унесло течением на 15 километров»: в Красноярском крае нашли тело девочки, утонувшей в реке Чулым

Фото: МЧС РФ

Трагедия произошла 6 июля 2021 года в Балахтинском районе у реки Чулым. Как сообщает краевой СК, женщина решила перейти ее вброд вместе с двумя детьми до песчаного острова. Ее не остановили ни глубина, ни сильное течение, ни другие риски. На середине пути она оступилась и упала, а за ней и малыши.

Саму женщину и мальчика спасли отдыхающие, девочку же унесло водой. Следователи же завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Тело малышки искали почти неделю. Труп обнаружили волонтеры и полицейские:

- В результате поисковых мероприятий тело девочки с признаками пребывания в воде обнаружено волонтерами совместно с сотрудниками полиции вблизи села Еловка Балахтинского района, в водоеме около берега, на расстоянии 15 километров вниз по течению реки от предполагаемого места утопления, - передают в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В ведомстве добавили, что сейчас эксперты определяют причину смерти девочки. Расследование продолжается.

Также сейчас продолжаются поиски тел двух утонувших мальчиков – в Минусинском и Курагинском районах.

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