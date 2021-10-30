«Найден, мертв»: в Красноярске нашли тело пропавшего студента Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

В Красноярске найден мертвым 17-летний Дмитрий Флоря. Информацию о нахождении тела парня опубликовало сообщество «Поиск пропавших детей».

Как стало известно, юношу нашли погибшим в Енисее. Отмечается, что тело долгое время пробыло в воде (молодой человек пропал в конце сентября), поэтому окончательно подтвердить личность погибшего поможет только экспертиза. Однако приметы в виде сережки в ухе и одежды, говорят о том ,что ошибки быть не может.

Дмитрий ушел из дома на Волгоградской, 35 поздно вечером 28 сентября. Вскоре он поделился с друзьями фотографией с Октябрьского моста. Больше живым его никто не видел. Следственный комитет возбудил по факту исчезновения уголовное дело.