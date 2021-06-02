Пропавшая в Манском районе 17-летняя девушка погибла в Красноярске. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

30 мая в селе Шалинском Манского района пропала 17-летняя девушка. Около 20 часов она вышла из дома, прихватив с собой красный рюкзак. Родные объявили в розыск. Подключились волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». А накануне, 1 июня, стало известно, что девушка погибла. Ее тело обнаружили возле высотки со следами падения с высоты. По предварительной информации она могла выпасть из окна, без криминальной подоплеки.

Как удалось узнать из комментариев в соцсетях, у девушки были проблемы в семье. Она несколько раз уходила из дома и всякий раз приезжала именно в Красноярск. Знакомые отзывались о ней положительно, называли ее позитивным и открытым человеком.

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