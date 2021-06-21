В Красноярском крае завершились поиски пропавшего 7-летнего мальчика

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Абанском районе завершены поиски 7-летнего Игната, пропавшего накануне днем. Как сообщает СК, тело погибшего мальчика нашли водолазы в реке. Малыш ушел из дома сутки назад, последний раз местные жители видели его на берегу реки Абанка, где были обнаружены его вещи.

Напомним, что родные безуспешно искали Игната весь вечер и всю ночь. К утру поняли, что своими силами они не справятся и обратились в полицию. По тревоге были подняты сотрудники полиции по Абанскому району. Оперативно созданы поисковые группы, в которые вошли сотрудники по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции. Ориентировка на ребёнка была разослана всем нарядам полиции. К поискам немедля подключились и волонтеры.

Затем Следственный комитет привлек к розыску ребенка водолазов, ведь вещи мальчика были обнаружены на берегу реки. Буквально в течение часа специалисты нашли тело пропавшего ребенка.