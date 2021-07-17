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Происшествия17 июля 2021 7:57

Искали 10 дней: в Красноярском крае водолазы нашли тело 7-летнего мальчика, утонувшего в реке

Расследование уголовного дела продолжается
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Место, где утонул мальчик

Место, где утонул мальчик

16 июля спустя 10 дней после начала поисков, водолазы нашли тело мальчика, утонувшего на реке Туба в Курагинском районе. Труп обнаружили в 8,5 километрах от места трагедии, недалеко от берега.

Все началось 6 июля. 7-летний мальчик вместе с несовершеннолетними братом и дядей отправились купаться на речку Туба у села Пойлово. Затем к детям присоединились и взрослые родственники. Один из мужчин взял мальчика на руки и вброд перенес на островок, где вся компания продолжила отдыхать. Через какое-то время они заметили, что ребенка нигде нет.

Мама мальчика первой забила тревогу и отправилась в полицию. Весь личный состав был поднят и бросился на поиски ребенка. Вскоре бесследно исчез дядя мальчика – 23-летний мужчина, который самостоятельно отправился искать племянника. Спустя сутки его тело нашли в реке – он утонул.

Следователи же завели уголовное дело по факту пропажи мальчика. К поискам присоединились спасатели, водолазы и волонтеры. Надежда найти ребенка живым теплилась до последнего, но все указывало на то, что первоклассник утонул.

Худшие предположения подтвердились 16 июля. Назначена судебно-медицинская экспертиза:

- В настоящее время выполняются следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Напомним, что 12 июля в Балахтинском районе, на реке Чулым, было обнаружено тело 10-летней девочки. Тетя переводила ее через реку вброд, но оступилась и упала. Женщину спасли отдыхающие, а ребенка унесло течением.

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