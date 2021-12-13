Накачала таблетками до смерти: в Красноярском крае «нянька» закопала в лесу погибшую 6-летнюю девочку

В Красноярском крае две женщины закопали в лесу погибшую 6-летнюю девочку. ФОто: СК

Помните жуткую историю, о которой стало известно весной этого года – в лесосеке в окрестностях Уяра нашли тело 6-летней девочки. Причастной к этому проходила женщина 42 лет. Женщина уверяла: девочку убила агрессивная собака, напала прямо во дворе дома и перегрызла горло. А она, испугавшись, ночью унесла ее в лес. Рассчитывала, видимо, что спустя полгода (а погибла девочка в сентябре 2020-го) сложно будет найти ее тело и что-то выяснить, а смерть спишут на несчастный случай. При таком раскладе женщина надеялась, что тюрьма ей не грозит. «Нет тела – нет дела» - думала она.

Но следователи установили истину. И вот уголовное дело с утвердительным заключением прокурора направлено в суд на рассмотрение.

Мать поручила не тем людям

«Не могу выйти на связь со своей дочерью, помогите»... Среди прочей корреспонденции, которая поступила в дежурную часть полиции, был конверт, а на нем – печать следственного изолятора. Внутри – письмо-заявление, написанное от руки одной из арестанток. 38-летняя жительница Красноярска просила помочь найти ее шестилетнюю дочь. И дальше подробности.

Женщина писала, что летом 2020 года оказалась в безвыходном положении (так она назвала свою наркотическую зависимость). И оставила свою дочку под присмотр подруги и ее матери. Фактически ее судьбой женщина не интересовалась. Но в феврале этого года загремела под уголовное дело за наркотики. Видимо, в камере без наркотиков в ней проснулись материнские инстинкты. Она несколько раз пыталась связаться с подругой и получить информацию о дочери, но все ее письма остались без ответа.

Полиция начала поиски. В Красноярске «няньки» не оказалось, их нашли в Уяре, куда она переехала вскоре после того, как девочка оказалась у нее. В Уяре был дачный дом. Ребенка забрали с собой. Но в тот момент, а это было в марте 2021 года, когда к подозреваемой нагрянула полиция, девочки с нею не было. Куда делась? Вот тут и открылась страшная правда: перепуганная женщина не сразу, но призналась, что девочка погибла еще в сентябре. Собака бродячая, мол, загрызла во дворе. Где тело? Закопала в лесу. Где именно закопала? «Не помню». И тут же добавляла: «Готова помогать следствию». Она несколько раз меняла свои показания, путалась.

Останки несчастного ребенка искали больше трех недель. И нашли. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального следкома, была назначено судебно-медицинская экспертиза, которая и установила настоящую причину смерти девочки. Как оказалось, у «няньки» были причины скрывать правду.

Выяснилось, что в сентябре 2020 года ребенок заболел, поднялась температура, дошло до потери сознания. Но вместо того, чтобы вызвать скорую или участкового педиатра, женщина принялись пичкать ее таблетками. У нее не было никакого медицинского образования. В результате у девочки случилась тяжелейшая аллергическая реакция, в результате которой она скончалась. А затем ее тело подозреваемая завернула в одеяло и под покровом темноты вывезла в лес.

Это еще один случай, когда есть масса вопросов к органам опеки. Как же так получилось, что ребенок матери-наркоманки, загремевшей по уголовному делу по тяжкой статье, оказался без внимания? Следком также проводит проверку по этому поводу.

Сейчас дело передали в суд, каким будет приговор? Уголовное дело, напомним, заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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