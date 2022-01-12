Медиков из Лесосибирска устроивших застолье в больнице, где погиб пациент, наказал минздрав

Фото: Скриншот с видео

Лесосибирских медиков, устроивших застолье на рабочем месте в день смерти пациента Сергея Ромашова, наказал минздрав. Как сообщили в ведомстве, медперсоналу были объявлены выговоры с формулировкой «Нарушение правил служебного поведения, норм профессиональной и корпоративной этики, повлекших репутационный урон коллективу больницы».

В минздраве подчеркнули, что подобное поведение кидает тень сомнений о добросовестной работе медиков и создает конфликтные ситуацию.

Напомним, что 5 января в реанимации межрайонной больницы Лесосибирска (город в Красноярском крае) скончался 56-летний житель Сергей Ромашов. У мужчины была серьезная травма после аварии, его буквально «вытаскивали с того света», он перенес несколько операций. Но остались спайки на кишечнике и серьезные боли. 25 декабря, из-за начавшегося обострения, Сергея госпитализировали.

7 января в соцсетях появляется довольно неоднозначное видео: на нем прямо в ординаторской широко гуляет медсостав. С хохотом, обниманиями, жаркими поцелуями. Атмосфера довольно «разогретая», хоть и бутылок на столе не видно, но в руках у медиков рюмки (что в них налито – утверждать не беремся).

Сначала пошла информация, что гулянку снял и успел отправить родственникам перед смертью тот самый Сергей Ромашов. Но мы связались с супругой погибшего и выяснили, что видео сняла сама Любовь Ромашова, которая не могла узнать, что с мужем, и ходила кругами под окнами больницы. Роковое совпадение - Сергея Ромашова, крановщика местного крупного лесоперерабатывающего завода, не стало в 20.40. Видео супруга снимала в этот же день, около 23:00.

В минздраве сообщили, что Ромашов поступил в больницу 25 декабря. Его сразу же прооперировали, но состояние оставалось тяжелым. Мужчина находился в отделении анестезиологии-реанимации, где проводились необходимые терапии, постоянно велся мониторинг основных жизненно-важных функций организма. Но, несмотря на усилия врачей, 5 января 2022 года мужчина скончался.

Также ведомство поручило страховой организации провести экспертизу оказания медпомощи. Кроме того, минздрав запретил какие-либо корпоративные мероприятия в больницах.

Помимо внутренней проверки, инцидентом занимаются прокуратура с Следственный комитет. Сотрудники СК проверяют медиков на предмет халатности. Специалисты уже получили историю болезни, также сейчас устанавливается причина смерти Сергея Ромашова. После проведения данных мероприятий будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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