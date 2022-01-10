В Красноярском минздраве рассказали, как лечили Сергея Ромашова, умершего в больнице Лесосибирска во время застолья врачей

Сергей Ромашов Фото: соцсети

В минздраве Красноярского края рассказали, как в Лесосибирской МБ лечили Сергея Ромашова, умершего во время застолья медиков. Ведомство продолжает проверку.

В минздраве сообщают, что Ромашов поступил в больницу 25 декабря. Его сразу же прооперировали, но состояние оставалось тяжелым. Но, несмотря на усилия врачей, 5 января 2022 года мужчина скончался:

Сергей с женой Любовью Фото: соцсети

- В соответствии с установленными диагнозами по показаниям был прооперирован. Получал комплексное лечение, но течение послеоперационного периода было неблагоприятным. Перенес несколько сложных операций. С 26.12.2021 по 05.01.2022 находился на лечении в отделении анестезиологии-реанимации, где проводилась инфузионная, антибактериальная, дезинтоксикационная, симптоматическая, посиндромная терапия. Постоянно велось мониторирование основных жизненно-важных функций организма, - передают в краевом минздраве.

Сергей Ромашов Фото: соцсети

Минздрав поручил страх овой организации провести экспертизу оказания медпомощи. Кроме того, минздрав запретил какие-либо корпоративные мероприятия в больницах. Перед выходными днями руководство ведомства акцентировало руководителей больниц на усиление контроля.

Также выяснилось, кто именно был изображен на видеозаписи, которую опубликовала жена Сергея Ромашова:

- Определена поименно дежурная бригада. Главным врачом по факту видеозаписи взяты объяснительные с сотрудников отделения анестезиологии-реанимации, издан приказ о проведении служебной проверки, по результатам которой будут приняты меры дисциплинарного характера к сотрудникам, - добавили в минздраве Красноярского края.

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