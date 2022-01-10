Умерший во время застолья врачей в Лесосибирске пациент оказался работником крупнейшего деревообрабатывающего предприятия страны

Сергей Ромашов Фото: соцсети

Напомним, история изначально была очень противоречивой. 5 января в реанимации межрайонной больницы Лесосибирска (город в Красноярском крае) скончался 56-летний житель Сергей Ромашов. Не от ковида, который забирает каждый день сотни жизней, у него была травма, после которой он перенес несколько операций (об этом подробнее – ниже). А 7 января в соцсетях появляется неоднозначное, скажем так, видео: на нем прямо в ординаторской широко гуляет медсостав. С хохотом, обниманиями, жаркими поцелуями... И кто бы сто ни говорил (бутылок на столе не видно), но в руках рюмки, а обстановка достаточно «разогретая»...

Сначала пошла информация, что гулянку снял и успел отправить родственникам перед смертью тот самый Сергей Ромашов. Но на сегодня уже известно точно – видео сняла шокированная жена, которая не могла узнать, что с мужем, и ходила кругами под окнами больницы. Вот что она рассказала «КП».

Любовь и Сергей Ромашовы Фото: соцсети

Кто такой Сергей Ромашов? Дело в том, что в Лесосибирских соцсетях есть «стена памяти», где по желанию родственников выкладывают прощальные фото умерших горожан. Под фото Ромашова – десятки соболезнований , причем очевидно, их пишут не только посторонние сочувствующие люди, среди них – много знакомых, друзей его и жены Любы.

- Очень замечательный человек был! Очень жаль, что бог забирает самых лучших;

- Просто очень хороший и позитивный человек;

- Он был очень хорошим человеком;

- Настоящий мужик был, жаль, что такие люди уходят рано.

Сергей Ромашов Фото: соцсети

Почти всю свою взрослую жизнь, 56-летний Сергей Ромашов, посвятил Лесосибирскому ЛДК-1 (один из крупнейших в России производителей пиломатериалов, древесноволокнистых плит), где он трудился крановщиком:

- Все жизнь Сергей работал на ЛДК-1 крановщиком. Он был очень уважаемым человеком и среди горожан, и среди коллег по работе, - рассказывает Ольга Михайлова (фамилия изменена по просьбе женщины), близкая подруга семьи. – Сережа не прекратил работать даже после аварии, в которую он попал несколько лет назад (он был в ней не виноват, другая машина вылетела на встречку). Мужчина был пристегнут, но ремень безопасности хоть и спас жизнь, в тоже время, повредил кишечник. С того момента Сергей пережил несколько операций, но его постоянно мучили боли. Несмотря на это он понимал, что является кормильцем семьи, и не жалея себя, продолжил трудиться.

Знаете, есть вот семьи, в которых просто муж и семья. А они, понимаете… их даже по отдельности представить нельзя. Они не могут существовать друг без друга. Они все делали вместе. Сергей своими руками отстроил шикарную дачу.

Все изменилось 25 декабря прошлого года. Мужчина почувствовал себя плохо и был госпитализирован:

Сергей Ромашов Фото: соцсети

- В этот раз у него случилось очередное обострение. Еще 24 декабря мы общались, все было хорошо. А уже 26 я узнаю, что его забрали в больницу и прооперировали. 5 января Сергей умер, до сих пор не могу осознать, что его нет с нами. Это такая трагедия, не знаю, как Любовь будет с этим справляться...

Застолье или скромные посиделки?

Родственники ищут виноватых – это очень частая защитная реакция на потерю близкого человека, поэтому и выложили видео в соцсети с шокирующим названием «Мои реаниматологи в день моей смерти 5 января» (именно поэтому сначала пошла версия, что видео снял сам Сергей Ромашов). Но и они признают – конечно, далеко не факт, что именно лечащие доктора их близкого гуляли в этот день, неизвестнос даже, из какого они отделения. Но сам факт корпоратива в больнице уже им кажется минимум, неуместным.

В больнице заявили, что поздравление было скромным, скорее, условным, и без алкоголя – высказать свое мнение имеют право безусловно, все. Точки будут расставлены по результатам проверки.

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