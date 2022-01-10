Жена умершего во время застолья медиков в Лесосибирске: «Я снимала видео, а муж уже 2 часа был мертв»

Любовь и Сергей Ромашовы Фото: соцсети

Лесосибирск (да и страна, - история вышла за рамки маленького сибирского города) продолжает обсуждать трагедию Сергея Ромашова, который скончался в больничной палате, пока врачи весело проводили время на новогоднем корпоративе.

Напомним, 7 января в социальных сетях, сначала местных, потоми региональных и федеральных пабликов появилось видео, снятое кем-то снаружи ординаторской. На нем - веселое застолье медиков, с обниманием, жаркими поцелуями, стопками в руках (что в них - утверждать не беремся).

Оказалось, видео не фейк (это почти в первые сутки подтвердили в региональном минздраве), и снято 5 января пациентом, который в тот же день, 6 числа, скончался в реанимационной палате. Якобы врачи пили, пациенты ждали помощи, но когда один из них отыскал, наконец, людей в белых (и синих) халатах, застал их за новогодним банкетом. Снятое видео переслал супруге с мольбой о помощи. Та не смогла достучаться до врачей по телефону, просидела без толку в приемном покое услышав только "по-прежнему тяжелый", а на следующий день узнала, что ее мужа больше нет. Пережив первый шок, она написала заявление в прокуратуру, а чтобы дело не оказалось "замятым", выложила 7 января видео в социальные сети...

Правда, постепенно, с уточнением новых подробностей, выяснилось - видео с улицы сняла сама жена, Любовь Ромашова, когда пришла в больницу и услышала хохот из приоткрытого окна... Она этого и не отрицает, о чем рассказала "КП":

- Видео снимала я. Ходила туда, к реанимации, каждый день. Туда же не пускают, карантин. И по телефону не дозвониться, чтобы узнать о состоянии. Если пробьешься, на все вопросы отвечали – тяжелый, тяжелый…

Сергей Ромашов Фото: соцсети

Роковое совпадение - Сергея Ромашова, крановщика местного крупного лесоперерабатывающего завода, не стало в 22.40. Видео Любовь снимала в этот же день, около 23:

- В тот момент, получается, я даже не знала, что он умер. А может быть, чувствовала - уже на ночь глядя меня просто ноги туда понесли. Я подошла со стороны какого-то отделения на первом этаже, а там такой хохот идет. Я сначала не поняла, что такое, где это. Подошла к окошку, а там вот они сидели, видимо окошко было чуть открыто, я все сняла. Они меня увидели, и я убежала.

О его смерти я узнала только на следующий день.

Точную причину смерти я до сих пор не знаю. У Сергея болел кишечник. Он попал в аварию 5 лет назад, вытаскивали с того света. Несколько операций пережил. И у него спайки на кишечнике были. Ну и здесь такое же обострение началось. 25 декабря его сын в больницу отвез. После его смерти мне не отдают историю болезни, она еще не доставлена туда, где выдают справки.

Любовь признается, - не обвиняет напрямую тех, кто на видео, в гибели мужа. Да и, скорее всего, это другие врачи, ведь отделение реанимации не там. Но с горя накатилось и это: столько людей, как ее муж, сейчас ждут помощи.

- Это видео я показала главврачу, я пришла, говорю «смотрите какой у вас коллектив». А он говорит - «это не хирурги, это реаниматологи». Понятное дело, что главврач к этому не причастен, в тот день вообще не работал. Сергея похоронили 8 января, в день рождения его друга. А я уже по привычке идут туда, к реанимации. Мне сегодня сестра говорит «ты куда», а я «ой, я забыла». Пошла, поставила в часовеньку свечку и вернулась обратно (плачет).

Любовь и Сергей Ромашовы Фото: соцсети

У нас сын есть, 32 года. А он вообще лежит никакой – плачет и плачет, копия отец на лицо (рыдает).

В резонансной истории сейчас разбирается и региональный минздрав и прокуратура. Понятно, что выводы могут быть совершенно разными в зависимости от показаний свидетелей, данных экспертиз и пр., - от полного оправдания медиков до уголовного дела по статье «халатность». В минздраве уже официально сообщили – между поздравлениями и смертью пациента нет связи, он, к огромному несчастью, был в слишком тяжелом состоянии.

В минздраве признают, что застолье было, но присутствие алкоголя на праздничном столе, не подтверждают:

- Сейчас проводится служебная проверка. На кадрах алкоголя нет, но если окажется, что медики действительно выпивали, последует соответствующая реакция, - передают в ведомстве.

Ситуацию прокомментировали в прокуратуре Красноярского края. Надзорное ведомство также проводит проверку:

- По информации родственников и из размещенного видео следует, что сотрудники медицинской организации, находясь на рабочем месте в рабочее время, не исполняли должностные обязанности, связанные с оказанием медицинской помощи пациентам. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами законодательства о здравоохранении и труде. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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