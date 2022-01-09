Родственники умершего во время застолья медиков в Лесосибирске пациента рассказали, что видео получили от него незадолго до смерти

Погибший пациент Фото: соцсети

Продолжается разбирательство ЧП в Лесосибирске, где умер пациент в реанимации, а в соцсетях появилось скандальное видео c корпоратива медиков, которые выпивали и закусывали, пока люди ожидали помощи. Примерно за сутки с того момента, как выложили ролик, появилось несколько версий случившегося. Сначала, что видео снял пациент реанимации (это возможно, тяжело больные могут и двигаться, и снимать, и звонить по телефону, и прочее). И, якобы, мужчина успел переснять видео родным.

Потом, что за корпоративом медиков застали родственники умершего, и увидели это каким-то образом, ожидая в приемном покое.

В Минздраве края подтвердили именно эту версию, отрицать сам факт застолья в больнице, кстати, не стали.

Если попытаться рассмотреть видео, - застолье все-таки достаточно откровенное. Не очень понятно, какой именно медперсонал в нем принимает участие - санитары, водители или операционная бригада. Но стол накрыт, в руках рюмки, настроение жаркого веселья и не менее жарких объятий вплоть до откровенных поцелуев - как у коллектива, уже достаточно "разогретого". А вот сам ракурс действительно, больше походит на съемку из палаты, нежели приемного покоя.

И вот, недавно в местном паблике «ЧП Лесосибирск» появился рассказ кого-то из близких умершего.

Погибший пациент с женой Фото: соцсети

По словам убитых горем людей, запись сделал все-таки погибший Сергей и успел отправить ее. Вскоре после этого семья мужчины пыталась дозвониться в отделение, приемный покой, куда угодно - все бесполезно. Не помог и приезд в больницу - долгое время людей просто держали в приемном покое, не сообщая ничего о состоянии их близкого человека...

А дальше - снова крайне противоречивая информация. Все вернулось к родственникам - якобы, видео сняли они через окно ординаторской (в 22.56), то время как пациент уже скончался (в 22.40), но этого на тот момент они еще не знали...

Умершему было 56-лет, это житель Лесосибирска, умер он не от ковида - было тяжелое поражение кишечника, позади несколько операций. В Минздраве, который проводит проверку (а также прокуратура и, возможно, подключится следком) признали — застолье было, и в стенах больницы такое недопустимо, однозначно. Но пациенты не были брошены, и не корпоратив стал причиной гибели человека, а безнадежная ситуация...

Сама трагическая история произошла еще 25 декабря, но видео появилось только в конце январских праздников — родственники хотели привлечь к ней внимание. Однако после шквала вопросов от журналистов запись удалили и перестали отвечать в социальных сетях — история вышла чересчур резонансной…

К слову, сама больница не на плохом счету — она крупнейшая в районе, здесь принимают пациентов, и самых сложных, из всех соседних городов и районов.

Нам удалось поговорить с пациенткой, которая застала там декабрь и новогодние каникулы. Она не верит, что медики могли пить, бросив больных, тем более тяжелых — в реанимации.

- Мы все уже слышали про эту историю, пациенты обсуждают ее между собой. Но вот по словам разных людей, ничего такого в эти дни не было, - рассказывает Ольга Замятина, пациентка кардиологического. - Чтобы какой-то в праздники был шабаш. Возможно, доктора где-то поздравили друг друга коротко, но чтобы гулеванить прямо… Знаете, родным всегда очень трудно смириться с потерей, поиск виноватых — как защитная реакция, возможно, здесь именно такой случай.

Главный врач больницы Николай Плиговка. Фото: ВКонтакте/Я живу в Лесосибирске

В то же время немало и тех, кто требует отставки главврача лечебного учреждения - Николая Плиговки. Опрос в социальной сети, в котором приняли участие около полутора тысяч человек, показал, что большинство за снятие руководителя с поста.

«КП» продолжает следить за развитием событий.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что может грозить медперсоналу?

Юрист Евгений ИВАНОВ (Красноярск)

- Пока только начато следствие, рассуждать об этом можно чисто теоретически. Предстоит проверить множество фактов - от самого застолья, было ли оно, до исполнения медиками своих обязанностей, причинно-следственными связями смерти пациента. И тогда - от вообще отсутствия оргвыводов, до выговора, штрафа, увольнения и даже уголовной статьи - Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, - лишение свободы до пяти лет.

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