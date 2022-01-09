Пациент реанимации ждал помощи, пока врачи развлекались на корпоративе в Лесосибирске

Пациент реанимации снял на видео корпоратив врачей в больнице Лесосибирска. Фото: ЧП Лесосибирск

В Лесосибирске пациент отделения реанимации снял на видео корпоратив врачей местной больницы. Медики выпивали и целовались за дверью, пока люди ждали их помощи.

Ролик стал объектом активного обсуждения в СМИ и социальных сетях. По некоторым данным, автор видео скончался, так и не дождавшись помощи, а запись распространила его родственница. Однако эта информация пока не получила своего подтверждения в правоохранительных органах.

На видео медицинский персонал отмечает завершение 2021-го года, горячо поздравляя друг друга поцелуями и объятиями. Доносится громкий женский смех. Очевидно, что люди уверены: их никто не видит. Но в какой-то момент одна из празднующих замечает человека за дверью и обращает на это внимание своих коллег, после чего те оборачиваются в сторону оператора, а он спешит прекратить съемку.

Судя по комментариям под постами, все произошло в Межрайонной больнице Лесосибирска. Это главное медучреждение на несколько ближайших населенных пунктов. «Комсомольская правда» попыталась связаться с больницей, но телефоны в праздники «молчат».