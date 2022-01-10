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Происшествия10 января 2022 10:04

СК проводит проверку по факту смерти пациента Лесосибирской МБ во время застолья врачей

Следователи выясняют, было ли место халатности
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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СК проводит проверку по факту смерти пациента Лесосибирской МБ во время застолья врачей

СК проводит проверку по факту смерти пациента Лесосибирской МБ во время застолья врачей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Лесосибирске следком проводит проверку по факту смерти пациента больницы во время застолья врачей. В СК по Красноярскому краю сообщают, что медиков проверяют на предмет халатности.

Напомним, что 5 января жительница Лесосибирска сняла, как несколько врачей больницы, где лежал ее муж, участвуют в застолье.

Предварительно известно, что 25 декабря лесосибирец Сергей Ромашов был госпитализирован в Лесосибирскую МБ, где ему провели несколько операций на кишечнике. 26 декабря его перевели в реанимацию, где он умер 5 января.

Следователи получили историю болезни. Сейчас устанавливается причина смерти Сергея Ромашова. После проведения данных мероприятий будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что сейчас свои проверки проводят прокуратура Красноярского края и региональный минздрав.

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