Последние новости Красноярска на 2 июня 2021: объявление режима готовности к ЧС, пожар в пассажирском автобусе и схема движения транспорта на Мира в выходные Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 2 июня 2021.

В Красноярске объявили режим угрозы ЧС в связи с повышением уровня воды в Енисее

Режим повышенной готовности объявили городские чиновники. Кроме того, увеличился объем расходования воды в Красноярской ГЭС. Мы публиковали фото и видео сброса. Он будет продолжаться до 4 июня. (подробнее)

Как будут ездить автобусы в выходные на проспекте Мира в Красноярске 2021

Проект «В центре Мира» стартует в Красноярске уже на грядущих выходных. Главная улица города будет перекрыта с вечера 4 июня до вечера 6 июня. В связи с этим в субботу и воскресенье изменится и схема движения общественного транспорта. (подробнее)

В Красноярске утром полностью выгорел автобус 50-го маршрута

Инцидент произошел утром 2 июня. На улице Белинского на ходу загорелся автобус маршрута №50. Водитель попытался самостоятельно побороть огонь, но когда понял, что ничего не выходит, выпустил пассажиров из салона. Автобус спасти не удалось. (подробнее)

Пропавшая в Манском районе 17-летняя девушка погибла в Красноярске

Девушка пропала еще 30 мая. Ранее она уже уходила из дома, но всегда возвращалась. Этот раз оказался последним… Ее тело обнаружили в Красноярске рядом с высоткой. Что случилось с подростком выяснят следователи. (подробнее)

В Красноярске меняется схема движения возле автовокзала на Взлетке

Новая схема изменится начнет действовать в ночь на 4 июня. Теперь весь транспорт, двигающийся из центра по Аэровокзальной будет поворачивать на Березина, и только потом на Взлетную. На участке уже оборудованы новые остановки и обустроена инфраструктура. (подробнее)