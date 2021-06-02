В Красноярске объявили режим угрозы ЧС в связи с повышением уровня воды в Енисее Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске объявлен режим повышенной готовности, связанный с угрозой подтопления объектов жизнеобеспечении города водами Енисея. Сегодня, 2 июня, в мэрии прошло заседание комиссии по предупреждению ЧС и ее возможных последствий.

Озвучено, что объемов расходования воды на Красноярской ГЭС будет увеличен. Начиная с 14 часов 2 июня он составит 6000 кубометров в секунду и к пятнице возрастет до 7000 кубометров.

Администрациям районов поручено ежедневно проводить осмотр обстановки на наиболее опасных участках береговой черты, а также организовать взаимодействие с управляющими компаниями для предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации домового оборудования, - сообщил представитель администрации города.

- На ход мы паводка мы повлиять не можем, но последствия обязаны предотвратить, - отметил накануне в пресс-центре «Комсомольской правды»-Красноярск первый заместитель главы города Владислав Логинов. – К сожалению, ситуация в этом году носит критический характер. Я об этом говорю открыто, всех прошу принять это к сведению. Уже подтоплены набережные на левом и правом берегу. Есть проблемы для частного домовладения в поселках Удачном, Лалетино и других, расположенных в непосредственной близости к Енисею.

Уровень воды продолжает повышаться Фото: Мария ЛЕНЦ

Особое внимание уделяется объектам, которые находятся на насыпных площадках – речь идет о микрорайоне Белые росы. Для самих многоэтажек проблем быть не может – стояли и стоять будут. А вот у инженерной инфраструктуры, у сетей, которые подходят к домам, возможны отказы.

Итак, сегодня есть два основных проблемных момента, связанных с жизнеобеспечением города, которые находятся под особым контролем городских властей. Первое – холодное водоснабжение.

- Вместе с компанией «КрасКом» мы оценивали риски. Прежде всего, нас беспокоят водозаборы. Особенно на острове Посадном и в Удачном. «КрасКом» готовится к обвалованию своих объектов. Приготовлена тысяча мешков, то есть тысяча кубометров песка. Если сброс воды с плотины Краснояркой ГЭС увеличится до 6 тысяч кубометров в секунду, объекты водозаборов могут пострадать, если их не оградить от воды.

Водохранилище Красноярской ГЭС в обычном режиме. Сейчас уровень воды значительно выше Фото: Мария ЛЕНЦ

Второе – электроснабжение. Без него остановится водозабор, не будут работать системы водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах. Такое развитие событий городские власти также продумали. У МРСК есть большое количество мощных резервных дизель-генераторных установок. Их привезли в город к универсиаде для подстраховки в 2019 году (к счастью, они не пригодились). Сейчас в случае чрезвычайной ситуации они будут использованы.

Вот что прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Красноярской ГЭС:

- В связи со сложной гидрологической обстановкой на реке Енисей, вызванной обильным паводком и увеличением водосброса на Саяно-Шушенской ГЭС, Енисейским бассейновым водным управлением установлен новый режим работы КГЭС .В связи с тем, что ожидается увеличение притока воды в Красноярское водохранилище на уровне 128-165% от нормы, для уменьшения рисков ЧС, с целью заблаговременного приема паводковых вод в Красноярское водохранилище, на КГЭС будут увеличены попуски воды в нижний бьеф в объеме 6000 кубометров в секунду.

Добавим, что Красноярская ГЭС выступает стабилизатором расхода енисейской воды и позволяет предупредить наводнения, снизить их последствия. Так, до появления плотины, в Красноярске паводки случались чаще и проблем приносили больше.

Специалисты каждый день обходят и осматривают затопленные участки Фото: Мария ЛЕНЦ

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